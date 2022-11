Zahnzusatz ist sehr beliebt, Krankenzusatz ist weit verbreitet, großer Nachholbedarf besteht in Sachen Pflegezusatz. Welche Zusatzversicherung macht Sinn? Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald befragt in der Expertenrunde Frankfurter Kreis Fachleute zum Thema Zusatzversicherung. Alle sind sich einig - der Bedarf des Kunden muss im Mittelpunkt stehen. Was muss der Makler unbedingt anbieten? Unsere Gäste: Andreas Haut, Vertriebskoordinator Gesundheit für den Partnervertrieb // Gothaer Krankenversicherung Ellen Ludwig, Geschäftsführerin // ASCORE Analyse Siegfried Isenberg, Leiter Bereich Vertriebspartner // IKK classic Olaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing // SDK (Süddeutsche Krankenversicherung)

Mein Geld TV

Quelle: