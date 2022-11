Das Unternehmen verpflichtet sich, die Scope-3-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und ein wissenschaftsbasiertes Ziel für Scope 1 und 2 zu erreichen

NetApp (NASDAQ: NTAP), ein globales, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute die Verfügbarkeit neuer Ansätze für Unternehmen bekannt gegeben, um ihre CO2-Emissionen in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen zu überwachen, zu verwalten und zu optimieren. Ferner hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, bis 2030 die Höhe der Scope-3-Treibhausgasemissionen (die von der Wertschöpfungskette eines Unternehmens erzeugt werden) um 50 Prozent und die Scope-1- (unter der Kontrolle oder im Besitz eines Unternehmens) und Scope-2-Treibhausgasemissionen (Einkauf von Strom bzw. Wärme und Kälte) um 42 Prozent zu senken, indem es ein wissenschaftlich begründetes Ziel definiert.

"Die Bewältigung der beispiellosen ökologischen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, erfordert die Mitwirkung aller. Wir integrieren die Nachhaltigkeitsziele in die Strategie und die operativen Prioritäten unseres Unternehmens", berichtet George Kurian, Chief Executive Officer bei NetApp. "Unserer Überzeugung nach verlangen die aktuellen Herausforderungen im Energiebereich innovative Lösungen. Wir werden uns auch künftig für die Entwicklung energieeffizienter Technologien und Lösungen einsetzen, die unseren Kunden helfen, ihre CO2-Emissionen deutlich zu senken. Darüber hinaus werden wir nachhaltige Praktiken in unserem eigenen Unternehmen etablieren, indem wir uns das ambitionierte, aber realistische Ziel setzen, die Scope-3-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren."

Mithilfe der neuen Tools und Ressourcen, die bei NetApp INSIGHT vorgestellt wurden, können Unternehmen ihre Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen effektiver erreichen und zugleich den Anforderungen ihrer Kunden gerecht werden:

NetApp BlueXP bietet ein einheitliches Erlebnis hybrider Multi-Cloud-Umgebungen, um alle Anwendungs- und Datenspeicherdienste auf einer zentralen Steuerungsebene zusammenzuführen. BlueXP stellt Stromverbrauchsberichte über Dashboards bereit, die den Unternehmen Entscheidungshilfen bei der Verlagerung wichtiger Daten liefern, um Geschäftsanforderungen und CO2-Effizienz abzuwägen.

Das gesamte Produkt- und Serviceportfolio von NetApp unterstützt die Einrichtung hybrider Multi-Cloud-Umgebungen, die die Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele seiner Kunden erfüllen, und bietet einen holistischen Ansatz für den Aufbau einer nachhaltigeren IT-Infrastruktur.

"Um besser zu verstehen, in welchen Bereichen CO2-Emissionen durch Änderungen eingespart werden können, benötigen Unternehmen Transparenz und Erkenntnisse zur Nachhaltigkeit und Effizienz ihrer hybriden Multi-Cloud-Umgebungen", so Cesar Cernuda, President, NetApp. "Die langfristigen Innovationsanstrengungen von NetApp in Kombination mit seinen Maßnahmen, um die CO2-Emissionen zu senken, geben Unternehmen die erforderlichen Tools und Ressourcen an die Hand, um Kosten zu senken, effizientere Prozesse einzuführen und emissionsabhängige Entscheidungen zu treffen, um ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Die Ziele und die Führungsrolle von NetApp in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) wurden von externen Experten anerkannt, darunter EcoVadis, von dem NetApp zuletzt einen Gold-Rang erhalten hat. Diese evidenzbasierte ESG-Ratingagentur erstellt Lieferantenbewertungen anhand von Kriterien in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Mit dem Gold-Rang ist NetApp unter den besten sieben Prozent aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

NetApp ist Gründungsmitglied des ENERGY STAR-Programms für Rechenzentrums-Speichersysteme der Environmental Protection Agency und verfügt über mehrere Speichersysteme, die als ENERGY STAR 2.1-Produkte zertifiziert sind, darunter die Speicherlösungen NetApp AFF, FAS und E-Series.

Noch in diesem Jahr wird der dritte ESG Impact Report von NetApp veröffentlicht. Der Bericht beinhaltet die ESG-Strategien, -Aktivitäten, -Fortschritte, -Kennzahlen und -Leistungen von NetApp für das am 30. April 2022 beendete Geschäftsjahr.

