NetApp (NASDAQ: NTAP), ein weltweit tätiger, Cloud-basierter, datenzentrierter Softwarehersteller hat heute die Verfügbarkeit von NetApp BlueXP bekannt gegeben. NetApp BlueXP ist eine einheitliche Steuerungsebene, die ein einfaches hybrides Multicloud-Erlebnis für Storage- und Datenservices in On-Premises- und Cloud-Umgebungen bietet.

Immer mehr Unternehmen wechseln zu hybriden Multi-Cloud-Umgebungen, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen und ihr Wachstum selbst in unsicheren Zeiten voranzutreiben. Bei der Verwaltung dieser Umgebungen stehen die Unternehmen jedoch vor gewaltigen Herausforderungen und Ineffizienzen, die Innovationsbarrieren darstellen können. Mit BlueXP ebnet NetApp den Weg zu einer "Evolved Cloud", die kritische Abläufe in lokalen und öffentlichen Clouds vereinfacht und automatisiert, damit Unternehmen ihren Geschäftserfolg und die Kundenzufriedenheit steigern können.

NetApp BlueXP ermöglicht Anwendern das Management ihres breiteren hybriden Multi-Cloud-Datenbestands, einschließlich Unified Storage vor Ort und nativem First-Party-Storage bei den führenden Public Cloud-Anbietern. BlueXP bietet ein einfaches und dennoch leistungsstarkes AIOps-Erlebnis und liefert integrierte, umfassende Datenservice-Funktionen für die Bereitstellung, Automatisierung, Erkennung, Verwaltung, den Schutz, die Steuerung und Optimierung von Daten, Infrastrukturen und den sie unterstützenden Geschäftsprozessen mit den flexiblen Nutzungsoptionen, die in der heutigen Cloud-Umgebung erforderlich sind.

"Die heutigen Cloud-Umgebungen sind komplex. Unternehmen suchen nach einer besseren Cloud-Erfahrung einfacher, rationeller, kontrollierter sowie leistungs- und kostenoptimiert für ihre gesamte hybride Multi-Cloud-Umgebung", so Archana Venkatraman, Research Director, Cloud Data Management, IDC. "Eine KI-gesteuerte ‚Evolved Cloud' ist einer der fundiertesten und praktischsten Ansätze für das Cloud-Management insgesamt und Unternehmen werden in Bezug auf betriebliche Abläufe, FinOps und Innovationen schnell von der Migration profitieren."

"Mit der Einführung von BlueXP ist NetApp einzigartig aufgestellt, um Unternehmen dabei zu helfen, die Vorteile der Cloud zu nutzen, indem Infrastruktur, Applikationen und Daten zu echten Assets für ihr Geschäft werden", so George Kurian, Chief Executive Officer von NetApp. "Mit einem weiterentwickelten Cloud-Ansatz können Kunden die Cloud in ihre Architektur und ihren Betrieb integrieren, die Komplexität beseitigen und ihre Innovationsgeschwindigkeit erhöhen, um rasch Verbesserungen der wichtigsten Geschäftsergebnisse zu erzielen."

NetApp BlueXP umfasst folgende Funktionen:

Unified Storage Management: Die als SaaS bereitgestellte globale BlueXP-Steuerungsebene bietet einen zentralen Punkt für die Transparenz und das Management von weitreichenden hybriden Multi-Cloud-Umgebungen. Dazu gehört die Möglichkeit, NetApp AFF, FAS, StorageGRID und E-Series On-Premises-Storage sowie die wichtigsten Clouds mit Amazon FSx für NetApp ONTAP, Azure NetApp Files, Google Cloud Volumes Service und Cloud Volumes ONTAP in einer einzigen Konsole zu verwalten.

Die als SaaS bereitgestellte globale BlueXP-Steuerungsebene bietet einen zentralen Punkt für die Transparenz und das Management von weitreichenden hybriden Multi-Cloud-Umgebungen. Dazu gehört die Möglichkeit, NetApp AFF, FAS, StorageGRID und E-Series On-Premises-Storage sowie die wichtigsten Clouds mit Amazon FSx für NetApp ONTAP, Azure NetApp Files, Google Cloud Volumes Service und Cloud Volumes ONTAP in einer einzigen Konsole zu verwalten. AIOps-Driven Health: Die integrierte KI/ML-gesteuerte Automatisierung reduziert den Personalbedarf, die Ressourcenauslastung und das Risikoprofil, während die KI-gestützte Zustands- und Statusüberwachung nicht nur vor Infrastruktur- und Workload-Problemen warnt, sondern auch proaktive Hinweise zur Vermeidung von Problemszenarien liefert. BlueXP beinhaltet die führende Active IQ Technologie von NetApp für die permanente Telemetrie in der hybriden Multi-Cloud.

Die integrierte KI/ML-gesteuerte Automatisierung reduziert den Personalbedarf, die Ressourcenauslastung und das Risikoprofil, während die KI-gestützte Zustands- und Statusüberwachung nicht nur vor Infrastruktur- und Workload-Problemen warnt, sondern auch proaktive Hinweise zur Vermeidung von Problemszenarien liefert. BlueXP beinhaltet die führende Active IQ Technologie von NetApp für die permanente Telemetrie in der hybriden Multi-Cloud. Cyber Resilience: Einheitliche Steuerung von Datenschutz und -sicherheit mit einem integrierten Zero-Trust-Modell. Ein einziges Ransomware-Dashboard bietet unternehmensweiten Einblick in Ransomware-Schwachstellen und die Möglichkeit, zahlreiche Probleme mit einem einzigen Klick automatisch zu beheben.

Einheitliche Steuerung von Datenschutz und -sicherheit mit einem integrierten Zero-Trust-Modell. Ein einziges Ransomware-Dashboard bietet unternehmensweiten Einblick in Ransomware-Schwachstellen und die Möglichkeit, zahlreiche Probleme mit einem einzigen Klick automatisch zu beheben. Governance at a Glance: Ein vollständiger Überblick über den digitalen Bestand zur Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und Genehmigungen. Die KI/ML-Funktion prüft sowohl die Nutzer- als auch die Datenaktivitäten, entdeckt unverzüglich Anomalien und leitet die vorgeschriebenen Maßnahmen ein.

Ein vollständiger Überblick über den digitalen Bestand zur Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und Genehmigungen. Die KI/ML-Funktion prüft sowohl die Nutzer- als auch die Datenaktivitäten, entdeckt unverzüglich Anomalien und leitet die vorgeschriebenen Maßnahmen ein. Seamless Mobility: Integrierte Data-Mover ermöglichen das Kopieren, Synchronisieren, Tiering und Zwischenspeichern von Daten in allen wichtigen Clouds und im Rechenzentrum durch einfaches "Drag and Drop". Integrierte Sicherheit und Effizienz gewährleisten, dass die Daten während der Übertragung geschützt sind und auf der kostengünstigsten Speicherebene gespeichert werden können.

Integrierte Data-Mover ermöglichen das Kopieren, Synchronisieren, Tiering und Zwischenspeichern von Daten in allen wichtigen Clouds und im Rechenzentrum durch einfaches "Drag and Drop". Integrierte Sicherheit und Effizienz gewährleisten, dass die Daten während der Übertragung geschützt sind und auf der kostengünstigsten Speicherebene gespeichert werden können. Flexible Consumption: Mit BlueXP zahlen Kunden nur für die Funktionen, die sie benötigen, und es wird nach Verbrauch abgerechnet. Mit einem Digital Wallet lassen sich die Lizenzen für Datendienste mühelos austauschen, wenn sich die Anforderungen eines Unternehmens ändern. NetApp Keystone, das führende Storage-as-a-Service (STaaS)-Angebot, ist in BlueXP integriert, damit Kunden ihren verbrauchsbasierten Datacenter-Storage Seite an Seite mit ihrem Cloud-Storage verwalten können.

"OpenText zählt als Anbieter von Cloud-nativen Lösungen und Informationsmanagement-Software für Unternehmen die Mehrheit der Fortune-100-Unternehmen zu seinen Kunden", erklärte Mark J. Barrenechea, CEO und CTO, OpenText. "Wir investieren in die Zentralisierung der Systeme, um die Komplexität zu verringern. Bei der Umstellung von Unternehmen auf die Cloud nutzen wir das NetApp-Portfolio, um unsere hybride Multi-Cloud-Umgebung mit einer einheitlichen Steuerungsebene aktiv zu überwachen und zu verwalten, sodass wir neue Kunden effizient und nahtlos in die Cloud ihrer Wahl einbinden können."

NetApp BlueXP ist die bevorzugte Methode für das Management von NetApp ONTAP, der branchenführenden Datenmanagement-Software von NetApp, sowohl in der Cloud als auch vor Ort. Die neueste Version von ONTAP, die heute angekündigt wurde, enthält mehr als zwanzig wichtige Innovationen, darunter eine neue manipulationssichere Snapshot-Funktion und einen integrierten AIOps-gesteuerten Schutz vor Ransomware, der ONTAP zur führenden Option für sichere Datenspeicherung macht. Darüber hinaus ermöglicht eine Erweiterung der innovativen Unified Multi-Protocol-Technologie von NetApp den gleichzeitigen Zugriff auf dieselben Daten über NAS-Dateien und S3-Objekte, was die Flexibilität von ONTAP als Repository für massive Data Lakes erhöht, die für moderne KI/ML-Pipelines verwendet werden.

