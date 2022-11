Jeder Packungskauf auf der offiziellen Plattform für digitale FIFA-Sammelobjekte bedeutet eine automatische Teilnahme an diesem globalen Programm, das ab heute bis zum 20. November läuft

FIFA+ Collect, die offizielle Plattform für digitale FIFA-Sammelobjekte, die auf der Algorand-Blockchain basiert, kündigte heute besondere Verlosungen von VIP-Erfahrungen für Fußballfans zum Besuch des FIFA World Cup Qatar 2022 an. Die Teilnahme am Programm "Own It, Win It, Live It" steht ab jetzt bis zum 20. November 2022 unter www.fifapluscollectgowin.com offen.

Alle Gewinner dieser VIP-Erfahrungen und ein Gast erhalten eine Fünf-Tage-Reise (vier Übernachtungen) nach Doha unter Übernahme aller Kosten inklusive Flugtickets, Luxusunterbringung im St. Regis Doha, Tickets zu zwei FIFA World Cup-Viertelfinalspielen, 500 US$ Taschengeld, Souvenir-Geschenkkorb mit FIFA- und FIFA+ Collect-Memorabilien und mehr. Jede Woche wird ein Gewinner gezogen.

Die Teilnahme steht allen qualifizierten Fans weltweit offen, die Packungen digitaler Sammelobjekte mit die Sportart definierenden Highlights aus der 92-jährigen Geschichte der FIFA kaufen. Mit jedem Packungskauf erhalten Käufer automatisch ein Los, mit jedem weiteren Kauf nimmt die Anzahl der Teilnahmelose zu. Es gelten weitere Geschäftsbedingungen.

FIFA+ Digital Collectibles-Packungen enthalten jeweils drei zufällig ausgewählte Highlights aus dem umfassenden Archiv historischer Fußballaufnahmen der FIFA. Derzeit können zwei Kollektionen käuflich erworben werden: die Genesis Collection, der erste Drop von FIFA+ Collect, der für begrenzte Zeit angeboten wird, und die neu vorgestellte Archives Collection. Beide Kollektionen werden für nur 4,99 US$ angeboten und umfassen viele unglaubliche Tore und Paraden auf vier Seltenheitsstufen: Common, Rare, Epic und Iconic. Digitale Sammelobjekte können auf der Plattform zum Sammeln, Tauschen, Verkaufen und Bezahlen bei belohnungsgenerierenden Spielen und kommenden Challenges eingesetzt werden.

Über Algorand

Algorand wurde vom mit dem Turing-Preis ausgezeichneten Kryptografen Silvio Micali gegründet. Die Hochleistungs-Layer-1-Blockchain des Unternehmens ist einzigartig und bietet allen schnelle, reibungslose und inklusive Technologien. Algorand formt jede Branche um, vom traditionellen Finanzwesen (TradFi) und dezentralen Finanzierungen (DeFi) bis hin zu neuen Creator-Economies und darüber hinaus. Mit seinem außerordentlichen Commitment zu Interoperabilität und hoher Lieferqualität ermöglicht die nachhaltige Technologie des Unternehmens mehr Beteiligung, Transparenz und Effizienz für alle. Als Technologie erster Wahl von mehr als 2.000 Unternehmen und Organisationen weltweit wandelt das Algorand-Ökosystem die nächste Generation der Finanzprodukte, Protokolle und des Wertaustauschs völlig um. Weitere Informationen finden Sie unter www.algorand.com.

Über die FIFA

Die FIFA besteht, um allgemeine Regeln für den Fußball aufzustellen und diese umzusetzen und das Spiel weltweit weiterzuentwickeln und zu fördern. Seit 2016 hat sich die Organisation schnell zu einer Körperschaft entwickelt, die unserem Spiel zunutzen der ganzen Welt effektiver zu Diensten sein kann. Die neue FIFA modernisiert den Fußball, damit er in allen Aspekten global, zugänglich und inklusiv wird, und zwar nicht nur auf ein oder zwei Kontinenten, sondern überall. Im Rahmen der Vision der FIFA, den Fußball wirklich global zu machen, wird die Organisation helfen, den Sport überall weiterzuentwickeln, damit mindestens 50 Nationalmannschaften und 50 Vereine von allen Kontinenten auf dem höchsten Wettbewerbsniveau gegeneinander antreten können.

