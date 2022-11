Kopenhagen, Florida Keys, Istanbul, Lissabon und Mexiko-Stadt sind unter den Top-Destinationen

American Express Travel hat heute die Liste der Trending Destinations 20231 veröffentlicht. Sie zeigt die zehn beliebtesten Reiseziele für das kommende Jahr, ermittelt anhand der weltweiten Reservierungen durch American Express Card Mitglieder. Für jedes dieser Reiseziele haben die Reiseberater von American Express Travel Drei-Tages-Touren zusammengestellt, die Empfehlungen wie die besten Adressen zum Übernachten, Essen, Einkaufen und Erkunden der lokalen Kultur bieten. Dazu gehören auch Möglichkeiten für Platinum Card Mitglieder, ihren "Bonus-Ferientag" zu verbringen mit garantiertem Check-out um 16.00 Uhr, wenn sie einen Aufenthalt in einem Fine Hotels Resorts über American Express Travel buchen.

"Wenn Card Mitglieder eine Reise über American Express Travel buchen, vertrauen sie uns ihre wertvollste Ressource an: ihre Zeit", so Audrey Hendley, President, American Express Travel. "Durch unsere globale Präsenz, unsere mehr als hundertjährige Erfahrung im Touristiksektor und unser umfassendes Verständnis der Bedürfnisse unserer Card Mitglieder sind wir wie kein anderes Unternehmen dazu in der Lage, Reisende mit der diesjährigen Liste der Trending Destinations zu inspirieren, ihren Planungsprozess zu vereinfachen und sie umfassend zu beraten, wie sie ihren Aufenthalt rundum genießen können."

Laut der jüngsten Amex Trendex2-Umfrage verbringen 50 Prozent der Erwachsenen mindestens fünf Stunden mit der Planung eines Urlaubs. Um den Reisenden zu helfen, Zeit zu sparen und das Beste aus ihrer Reise zu machen, haben die Reiseberater von American Express Travel dreitägige Wochenendtouren für jede Trending Destination zusammengestellt, die Empfehlungen wie die besten Übernachtungsmöglichkeiten, Restaurants und Aktivitäten zum Erleben der lokalen Kultur enthalten.

81 der Teilnehmer der Amex Trendex2-Umfrage streben an, jede Stunde ihrer Reise optimal zu nutzen. Die Empfehlungen von Experten in den Trending Destinations-Touren sind dabei sehr hilfreich. Ganz gleich, ob allein, mit Freunden oder der Familie die Touren bieten für jeden etwas: von den besten Churros in Mexiko-Stadt und Begegnungen mit Koalas in Sydney bis hin zu einer Behandlung in einem Luxus-Spa in Paris oder Wandern in einem Ahornwald in Vermont.

Ferner wünschen sich 88 der Befragten, ihren Aufenthalt verlängern zu können. Platinum Card Mitglieder profitieren von einem garantierten Vorteil: dem späten Check-out um 16.00 Uhr wenn sie ein Fine Hotels Resorts-Hotel über American Express Travel buchen. Der späte Check-out, einer von zahlreichen Premium-Vorteilen bei einer Buchung mit American Express Travel, gewährt Reisenden einen "Bonus-Tag", um ihren Aufenthalt zu verlängern. Die Trending Destinations-Touren bieten wertvolle Anregungen, wie Card Mitglieder ihre Reise bestmöglich gestalten können: ein Master-Kurs rund um Käseherstellung in Paris, ein Segeltörn zu den Prinzeninseln bei Istanbul und ein Einkaufsbummel in Lissabon, um authentische portugiesische Erzeugnisse zu kaufen.

Neben den Top-Destinationen hat American Express Travel die wichtigsten Trends für das Reisen im Jahr 2023 identifiziert:

Trend zu neuen Abenteuern: 70 der Befragten wollen im Jahr 2023 zu ihren Traumzielen reisen.

70 der Befragten wollen im Jahr 2023 zu ihren Traumzielen reisen. Urlaub für ganzheitliche Wellness: 89 der Befragten wollen verreisen, um dem Alltag zu entkommen, und 74 planen, 2023 mehr zu verreisen, um ihr Wohlbefinden zu steigern.

89 der Befragten wollen verreisen, um dem Alltag zu entkommen, und 74 planen, 2023 mehr zu verreisen, um ihr Wohlbefinden zu steigern. Personalisierte Erlebnisse: 88 der Befragten suchen nach lokalen Erlebnissen und wollen mehr über die Kultur vor Ort erfahren. 73 sind bereit, für die gewünschte Reiseroute mehr Geld auszugeben.

88 der Befragten suchen nach lokalen Erlebnissen und wollen mehr über die Kultur vor Ort erfahren. 73 sind bereit, für die gewünschte Reiseroute mehr Geld auszugeben. Vom Neujahrsentschluss zur Sommerreise: 43 der Befragten erklärten, ihr Neujahrsentschluss für das kommende Jahr sei, mehr zu verreisen, und 50 der Befragten denken bereits darüber nach, wo sie ihren nächsten Sommerurlaub 2023 verbringen wollen.

43 der Befragten erklärten, ihr Neujahrsentschluss für das kommende Jahr sei, mehr zu verreisen, und 50 der Befragten denken bereits darüber nach, wo sie ihren nächsten Sommerurlaub 2023 verbringen wollen. Mehr Geld für den ultimativen Urlaub: 74 der Befragten werden im Jahr 2023 wahrscheinlich mehr Geld für Reisen ausgeben, und 40 sind dazu bereit, einen Zuschlag für einen späten Check-out zu zahlen, wenn sie ihren Aufenthalt buchen.

1METHODIK DER TRENDING DESTINATIONS 2023

Die Trending Destinations 2023 von American Express Travel werden anhand der weltweiten Reservierungen durch American Express Card Mitglieder über American Express Travel ausgewählt. Dabei wird das jährliche Touristikwachstum im Jahresvergleich zwischen 2019 und 2022 berücksichtigt.

2METHODIK DER UMFRAGE

Die Amex Trendex-Onlineumfrage wurde von Morning Consult zwischen dem 30. September und dem 3. Oktober 2022 mit einer Stichprobe von 2.000 Reisenden aus den USA im Erwachsenenalter durchgeführt, die ein Haushaltseinkommen von mindestens 70.000 US-Dollar haben und in der Regel mindestens einmal im Jahr mit dem Flugzeug verreisen. Die Befragung wurde online durchgeführt. Die Ergebnisse der gesamten Umfrage haben eine Fehlermarge von plus/minus 2 Prozentpunkten.

BEDINGUNGEN DES FINE HOTELS RESORTS PROGRAMMS

Die Vorteile des Fine Hotels Resorts-Programms (FHR) gelten für neue Reservierungen bei den teilnehmenden Hotels über American Express Travel und sind nur für teilnahmeberechtigte Consumer, Business und Corporate Platinum Card Mitglieder sowie Centurion Mitglieder (Delta SkyMiles Platinum Card Mitglieder sind nicht teilnahmeberechtigt). Reservierungen müssen mit einer berechtigten Karte getätigt und mit dieser oder einer anderen American Express Card des berechtigten Card Mitglieds bezahlt werden. Zudem muss das Card Mitglied die gebuchte Reise selbst antreten. Der durchschnittliche Gesamtwert der Programmvorteile basiert auf Reservierungen aus dem Vorjahr für Aufenthalte mit zwei Übernachtungen. Der tatsächliche Wert kann abweichen. Das Check-in um 12.00 Uhr und das Zimmer-Upgrade sind von der Verfügbarkeit abhängig und werden beim Check-in gewährt. Für bestimmte Zimmerkategorien ist kein Upgrade möglich. Die Art des Experience Credit ist von Hotel zu Hotel unterschiedlich. Der Experience Credit wird auf die qualifizierten Kosten bis zur Höhe des Experience Credit angerechnet. Für bestimmte Experience Credits wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen. Art und Wert des täglichen Frühstücks (für zwei Personen) variiert je nach Unterkunft. Der Mindestwert des Frühstücks beträgt 60 US-Dollar pro Zimmer und Tag. Wenn die WLAN-Gebühren in einer obligatorischen Hotelgebühr enthalten sind, wird beim Check-out eine Tagesgutschrift in Höhe dieses Betrags ausgestellt. Die Vorteile werden pro Zimmer und Aufenthalt gewährt (bei einer Höchstgrenze von drei Zimmern pro Aufenthalt). Unmittelbar aufeinander folgende Aufenthalte eines einzelnen Card Mitglieds, von Card Mitgliedern, die im selben Zimmer übernachten, oder von Card Mitgliedern, die innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden in derselben Unterkunft in einer Gruppe reisen, gelten als ein Aufenthalt und berechtigen nicht zum Erhalt zusätzlicher FHR-Vorteile ("nicht gestattete Handlung"). American Express und das Hotel behalten sich das Recht vor, FHR-Vorteile jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder zu widerrufen, wenn wir oder das Hotel nach eigenem Ermessen feststellen, dass Sie sich an einer nicht gestatteten Handlung beteiligt haben oder in Zusammenhang mit Ihren FHR-Vorteilen Missbrauch, Fehlgebrauch oder Glücksspiel betrieben haben. Die Einschränkungen von Vorteilen variieren je nach Hotel. Die Vorteile können nicht gegen Bargeld eingetauscht werden und sind, sofern nicht anders angegeben, nicht mit anderen Angeboten kombinierbar. Die Vorteile müssen während des gebuchten Aufenthalts in Anspruch genommen werden. Eventuelle Gutschriften werden beim Check-out in US-Dollar oder im Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung ausgestellt. Änderungen der Vorteile, der teilnehmenden Hotels, der Verfügbarkeit und der Annehmlichkeiten in diesen Hotels sind vorbehalten.

