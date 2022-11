Die Hookah Expo Worldwide (HEW) 2022 hat HookaTimes offiziell für seine beispiellosen Produktinnovationen ausgezeichnet, die darauf abzielen, die milliardenschwere globale Wasserpfeifenindustrie zu revolutionieren. HookaTimes stellte seine Innovationen erstmals auf der HEW Expo 2022 vor, die am 14. und 15. Oktober 2022 im World Market Center Expo Center in Las Vegas, Nevada, stattfand.

Die Wissenschaftler und Ingenieure von HookaTimes haben eine einzigartige, patentrechtlich geschützte Produktlinie entwickelt, die "ihre Zeit mit der Wasserpfeife zur besten Zeit macht und das jedes Mal". Die Hooka Witty ist ein kostengünstiges, wiederverwendbares Shisha-Produkt zum einmaligen Gebrauch, das das Risiko einer Viruskontamination reduziert und das Vergnügen eines volleren Rauchvolumens bietet. Die Hooka Bio-Capsule ist eine speziell entwickelte, biologisch abbaubare Kapsel, die einen "langsamen Abbrand" des Shisha-Tabaks ermöglicht und so einen hochwertigeren, kräftigeren Geschmack und eine längere Rauchsession im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpfeifen bietet. Die Hooka Buddies App ist eine innovative Social-Media-Anwendung für Shisha-Liebhaber, mit der sie Lokale finden können, die ihren Lieblingsgeschmack Hooka Witty anbieten, und mit der sie ihre Freunde zu einer guten Zeit einladen können.

Die HEW Expo 2022 brachte Branchenenthusiasten und globale Marken für ein Wochenende voller Spannung und Erinnerungen in einem einzigartigen, für Verbraucher offenen Messeformat zusammen. Die führenden Anbieter von Tabak, Holzkohle, Pfeifen und Zubehör stellten ihre Marken vor, darunter Al Fakher, HookahJohn, Tangiers, Kaloud, Regal Hookah, Narine und viele mehr.

Samuel Salloum, CEO von HookaTimes, erklärte: "Unsere Innovationen sind die ideale Lösung für die Tabakunternehmen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte in einer Weise an den Verbraucher geliefert werden, die ihre Qualität auf höchstem Niveau hält. Wir versuchen, die besten Tabaklieferanten zu qualifizieren, um die prognostizierte weltweite Nachfrage zu decken, die bis 2028 voraussichtlich Tausende von Tonnen erreichen wird."

Der Gründer der Hookah Expo Worldwide, John "HookahJohn" Naddour, kommentierte: "Die HookaTimes-Innovationen sind so positioniert, dass sie die steigende Nachfrage von mehr als 100 Millionen täglichen Wasserpfeifen-Rauchern weltweit nach einer virenfreien Alternative zu traditionellen Wasserpfeifen-Produkten bedienen können."

HookaTimes befindet sich derzeit in Gesprächen mit Distributoren, die die HookaTimes-Produkte in ganz Amerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten/Afrika vertreiben werden, was eine prognostizierte Marktchance von mehreren Milliarden Dollar darstellt.

