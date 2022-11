DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 2. November

=== *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz) 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Auto1 Group SE, Trading Update 3Q 07:30 DE/Evotec SE, Mitteilung zum Capital Markets Day *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz September Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5 Mrd Euro zuvor: +1,2% Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +3,4% gg Vm *** 09:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PG zur Konjunkturumfrage Herbst *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 46,9 zuvor: 48,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 47,7 1. Veröff.: 47,4 zuvor: 47,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 45,7 1. Veröff.: 45,7 zuvor: 47,8 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: +14.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,6% zuvor: 5,5% *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 48,4 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsicht, Veröffentlichung der Ergebnisse der Thematischen Überprüfung von Klima- und Umweltrisiken bei Banken 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Grüne Bundesanleihe über 1 Mrd Euro 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q *** 13:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +195.000 Stellen zuvor: +208.000 Stellen 14:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei Konferenz des Internationalen Bankers Forum "Frankfurt meets Berlin" *** 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Beratungen mit den Länder-Ministerpräsidenten *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 19:30 PK mit Fed-Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 3,75% bis 4,00% zuvor: 3,00% bis 3,25% *** 19:00 ES/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu Ehren von Pablo Hernandez de Cos *** 21:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q 21:03 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q 21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q 22:40 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2022 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.