SEOUL (dpa-AFX) - Als Reaktion auf neue nordkoreanische Raketentest hat Südkoreas Militär nach eigenen Angaben eigene Raketen aus Kampfjets abgefeuert. Drei Luft-Boden-Raketen seien ins offene Meer nördlich der Seegrenzline zwischen den beiden Ländern abgeschossen worden, teilte der Generalstab am Mittwoch mit. Nordkorea hatte zuvor den Angaben zufolge mehr als zehn Raketen unterschiedlichen Typs von der West- und Ostküste abgefeuert. Dabei sei eine nordkoreanische Rakete erstmals seit dem Ende des Korea-Kriegs (1950-53) in die Nähe der Hoheitsgewässer Südkoreas ins Meer gestürzt. Nach einer Serie von Raketentests durch Nordkorea in diesem Jahr und gemeinsamen Militärmanövern Südkoreas und der USA haben sich die Spannungen in der Region deutlich erhöht./dg/DP/zb