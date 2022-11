Die Wohnungsvermittlungsplattform hat die Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt und die kann sich sehen lassen: Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete AIRBNB ein EPS in Höhe von 1,79 $, während Analysten in ihren Schätzungen im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 1,47 $ ausgegangen waren, nachdem dieser im Vergleichszeitraum des Vorjahres bei 1,22 $ je Aktie gelegen hatte. Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 2,88 Mrd. $ - im Vorjahresquartal hatten hier 2,24 Mrd. $ zu Buche geschlagen. Die Anleger honorieren das bislang nicht - im nachbörslichen Handel an der NASDAQ ging die Aktie in die Knie.



