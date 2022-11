Der erfreuliche Start in den November vom Dienstag dürfte zur Wochenmitte eine Fortsetzung finden. Am Tag der wegweisenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex aktuell gut ein halbes Prozent höher auf 13413 Punkte. "Die Investoren bleiben mutig", hießt es auf dem Parkett."Der Börsentag ist einer von denen, die erst abends so richtig beginnen", so Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die Entscheidung der Fed heute um 19:15 ...

