Aktien: "Sturmschäden" bei Berkshire Hathaway - Einstiegschance?

Anzeige / Werbung Berkshire Hathaway ist nicht nur die milliardenschwere Investmentholding von Warren Buffett, sondern auch einer der weltweit größten Sach- und Unfallversicherer. Das könnte nun zu einem Milliardenverlust führen. In Nordamerika hat der Hurrikan "Ian" gewütet. Aber auch andere Wetterereignisse haben für erhebliche Schäden gesorgt. Ein Leidtragender könnte Starinvestor Warren Buffett sein, denn seine Holding Berkshire Hathaway ist bei mehreren Versicherern engagiert. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie Berkshire-Gründer und -Chef Buffett mitteilte, muss die Holding drei Prozent seiner Verluste einer großen Katastrophe tragen. Dabei geht es weiteren Angaben zufolge um Hurrikan "Ian", der Schäden in Höhe von geschätzt etwa 70 Milliarden Dollar verursacht hatte. Zu diesen knapp 2 Milliarden Dollar kämen für Berkshire weitere rund 0,4 Milliarden Dollar hinzu. Dabei handelt es sich um Verluste des Procter & Gamble-Versicherers Alleghany, den die Investmentholding im Oktober erst übernommen hatte. Insgesamt könnten sich die Verluste durch Sturmschäden und andere Wetterereignisse für Buffetts Holding im abgelaufenen dritten Quartal auf drei Milliarden Dollar belaufen. Berkshire Hathaway ist einer der größten Sach- und Unfallversicherer der Welt durch seine Beteiligungen an General Re und dem zweitgrößten US-Autoversicherer Geico. Berkshire Hathaway-Aktie erholt sich Die Aktie von Berkshire Hathaway hat sein Jahrestief bei rund 260 Dollar im Oktober bestätigt und klettert seitdem deutlich nach oben. Nun steht ein Test der 200-Tagelinie (rot) an, knapp darüber befindet sich der Widerstand bei 308 Dollar. Auch der MACD (Momentum) ist aufwärts gerichtet und stützt den Aufschwung. Enthaltene Werte: DE0008404005,US09247X1019,US0846701086,US88160R1014,US90184L1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )