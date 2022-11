Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen starken Start in den November hingelegt. Gestern Vormittag lag er zeitweise sogar klar über der Marke von 13.400 Punkten. Am Ende ging der DAX bei 13.338 Zählern aus dem Handel. Das ist ein Plus von etwas mehr als 0,6 Prozent. Marktidee: BASF BASF hatte vor kurzem endgültige Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Märkte erfüllt. Die Aktie hat bisher kein gutes Jahr hinter sich, befindet sich aktuell allerdings in einer Erholungsbewegung. Im Fokus stehen jetzt zwei Widerstände. Sollte der Kurs darüber steigen, würde sich das übergeordnete Chartbild aufhellen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1