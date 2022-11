Karlsruhe, Deutschland (ots/PRNewswire) -Nach Fusionen und Übernahmen kündigt das Unternehmen die Einstellung von Führungskräften, ein Innovationslabor und erste Schritte hin zu einem einheitlichen Visualisierungs-Workflow anChaos (https://www.chaos.com/) gibt beeindruckende Dynamik bei der Schaffung eines umfassenden Visualisierungs-Ökosystems bekannt. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach 3D-, Augmented-Reality- (AR) und Virtual-Reality- (VR) Technologien, die einfacher zugänglich sind, fusionierte das Unternehmen im letzten Jahr mit Enscape (https://enscape3d.com/), einem führenden Anbieter von Echtzeit-Rendering- und Virtual-Reality-Technologie. Darüber hinaus übernahm es Cylindo (https://www.cylindo.com/), eine führende Plattform zur 3D-Visualisierung von Möbelprodukten für den Handel, sowie CGarchitect (https://www.cgarchitect.com/), eine offene Online-Community für Architekturvisualisierung. Das neu fusionierte Unternehmen ist nun Weltmarktführer im Bereich der Visualisierung. Es bietet Technologien, Tools und eine Community für Teilnehmer aus dem gesamten Designspektrum - von Architekten und Designern bis hin zu 3D-Künstlern und Herstellern.Chaos kündigt die Einstellung neuer Führungskräfte zur Unterstützung seines Wachstums an. Michael Tritschler, der zuvor bei Siemens Digital Industries Software tätig war, wurde zum Chief Financial Officer von Chaos ernannt. Tobias Espig, ehemals tätig bei Google, ist seit kurzem Chief Marketing Officer des Unternehmens."Wir engagieren uns dafür, Visualisierungs-Software und -Workflows für alle, die am Designprozess beteiligt sind, zugänglich zu machen. Und wir sind stolz auf unsere Dynamik", so Christian Lang, CEO von Chaos. "Durch die Zusammenführung komplementärer Technologien und Fachkenntnisse können wir die am Designprozess beteiligten Akteure zusammenbringen, Hindernisse beseitigen und die erforderlichen Tools bereitstellen, um Ideen schnell, einfach und gemeinsam zum Leben zu erwecken. Auf diese Weise bauen wir das weltweit größte Unternehmen im Bereich 3D-Visualisierung auf und gestalten die Zukunft unserer Branche mit."Frühe Produktintegration verbessert Design-Workflows und beseitigt HindernisseUm einen schwierigen Engpass in der Visualisierung von Architekturdesign zu beseitigen und eine bessere Zusammenarbeit durch einen einheitlichen Visualisierungs-Workflow zu ermöglichen, hat das Unternehmen mit der Einführung von V-Ray 6 für SketchUp und V-Ray 6 für Rhino die ersten Phasen der Produktintegration geschaffen. Dank der Kompatibilität von V-Ray mit Enscape sind Architekten und Designer nun in der Lage, ein vollständiges Design Intent zu liefern, auf dem 3D-Künstler sofort aufbauen können, um Visualisierungen auf die nächste Stufe zu heben.Das Unternehmen arbeitet derzeit daran, diese Kompatibilität auch auf andere Modellierungssoftware zu übertragen, wobei V-Ray für Revit in Kürze verfügbar sein wird. Es wird die Design-Workflows für alle beteiligten Akteure weiter verbessern und Designern und Künstlern die Möglichkeit bieten, die Cloud leicht zu nutzen und Daten zwischen verschiedenen Tools frei auszutauschen, beispielsweise von V-Ray zurück zu Enscape. Die verbesserte Zusammenarbeit bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Dazu gehört neben der Möglichkeit für Künstler, Designer mit Materialien und individueller Modellierung zu unterstützen, auch der Zugang für Designer zu einer umfangreichen Bibliothek mit Werbe- und Markeninhalten."Design und Visualisierung haben jahrelang in einem Vakuum gearbeitet. Designer haben Enscape genutzt, technische Künstler V-Ray. Es war ausgesprochen schwierig, von einem zum anderen Bereich zu wechseln", so Ted Vitale, Inhaber und Creative Director bei Voxl.Vision. "Dank der Verknüpfung von Enscape und V-Ray haben wir endlich eine komplette visuelle Pipeline, in der es einfach ist, vom iterativen Designprozess zu einer vollständig editierbaren Marketingvisualisierung überzugehen, ohne wertvolle Designinformationen zu verlieren. Dies ist eine der spannendsten Entwicklungen, die es gab, seit ich vor fast einem Jahrzehnt in der Architekturvisualisierung begonnen habe."Zusätzlich zur Integration von V-Ray und Enscape (https://www.chaos.com/press/chaos-connects-v-ray-6-for-sketchup-and-rhino-to-enscape) hat das Unternehmen sein bestehendes Produktportfolio erweitert. Dazu gehört auch die heutige Einführung von Cylindo Studio (https://blog.cylindo.com/cylindo-studio), einem Self-Service-Produktvisualisierungstool, mit dem Benutzer Lifestyle-Bilder in 4K-Qualität in einem virtuellen Fotostudio erstellen können. Da das benutzerfreundliche Cylindo Studio keine 3D-Vorkenntnisse erfordert, können Kreativteams 3D-Bilder effizient und maßstabsgetreu erzeugen. Weitere Produkteinführungen und Updates umfassen Enscape für Mac (https://enscape3d.com/press/enscape-mac-sketchup-press-release/), Enscape 3.3 (https://enscape3d.com/press/enscape-3-3-press-release/) und Enscape 3.4 (https://enscape3d.com/press/enscape-3-4-press-release/) für Windows, V-Ray 6 für 3ds Max (https://www.chaos.com/press/chaos-releases-v-ray-6-for-3ds-max), V-Ray 6 für Maya (https://www.chaos.com/press/chaos-releases-v-ray-6-for-maya), V-Ray 6 für Cinema 4D (https://www.chaos.com/press/chaos-releases-v-ray-6-for-cinema-4d), Corona 8 (https://www.chaos.com/press/chaos-corona-8-for-3ds-max-and-cinema-4d-now-available) und Corona 9 (https://www.chaos.com/press/chaos-ships-corona-9-for-3ds-max-and-cinema-4d) für 3ds Max und Cinema 4D sowie Updates für die Cylindo-Plattform. (https://blog.cylindo.com/product-updates-3d-visuals-made-easy)Lancierung des Innovationslabors von Chaos trägt zur langfristigen Vision der Demokratisierung beiIm vergangenen Jahr hat Chaos zudem ein Innovationslabor eingerichtet. Die spezielle Initiative soll Chaos-Mitarbeiter rund um den Globus dazu ermutigen, Ideen und Forschung im Bereich Rendering und verwandter Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI) und neuronaler Netze, auszutauschen, die zum technologischen Fortschritt beitragen können.Unter der Leitung von Chaos-Mitbegründer Vladimir Koylazov und einem Mentoren-Team wird das Innovationslabor mit akademischen Einrichtungen und anderen Forschungs- und Entwicklungszentren im Bereich der grafischen Technologien zusammenarbeiten, um neue Konzepte zu testen und zur langfristigen Vision der Produkte von Chaos und der Zukunft der Branche beizutragen.Darüber hinaus veranstaltet das Unternehmen jährlich einen Hackathon, bei dem Softwareentwickler zusammenkommen, um neue Ideen für Rendering-Technologien zu entdecken und zu erproben. Am diesjährigen Chaos Rendathon in Prag nahmen Mitarbeiter aus verschiedenen weltweiten Niederlassungen teil."Unsere Produkte und Lösungen sind erfolgreich, weil sie unseren Nutzern stets innovative und effiziente Möglichkeiten für Design und Visualisierung bieten", so Koylazov. "Die Technologie entwickelt sich sehr schnell. Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, auch weiterhin die richtigen Tools, Technologien und Fachkenntnisse bereitzustellen, damit Architekten, Designer und Künstler noch effektiver und kreativer sein können."Informationen zu ChaosChaos entwickelt 3D-Visualisierungstechnologien für die Bereiche Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen, Produktdesign, Fertigung sowie Medien und Unterhaltung. Das Unternehmen erstellt intuitive und leistungsstarke Arbeitsabläufe für Teilnehmer aus dem gesamten Designbereich.Im Jahr 2022 fusionierte Chaos mit Enscape und übernahm Cylindo. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören: V-Ray, ein physikalisch basierter Renderer, der mit einem Academy Award und einem Engineering Emmy ausgezeichnet wurde; Enscape, ein hochwertiges Echtzeit-Rendering- und Virtual-Reality-Plugin; Corona, eine leistungsstarke fotorealistische Rendering-Engine; und Cylindo, eine Plattform zur 3D-Visualisierung von Möbelprodukten für den Handel.Chaos ist heute das weltweit größte Unternehmen im Bereich der 3D-Visualisierung mit mehr als 700 Mitarbeitern und Niederlassungen in Karlsruhe (Deutschland), New York, Los Angeles und Boston (USA), Sofia (Bulgarien), Kopenhagen (Dänemark) sowie Bitola und Skopje (Nordmazedonien). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte chaos.com, enscape3d.com und cylindo.com.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/chaos-der-weltweit-fuhrende-anbieter-im-bereich-3d-visualisierung-beschleunigt-die-demokratisierung-der-visualisierungstechnologie-301664965.htmlPressekontakt:Darlene Batista Alvar,d.alvar@enscape3d.com,(+49) 1516 4678140Original-Content von: Chaos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166355/5359029