Der erfreuliche Start in den November vom Dienstag dürfte zur Wochenmitte eine Fortsetzung finden. Am Tag der wegweisenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex aktuell gut ein halbes Prozent höher auf 13.413 Punkte. Dass die Fed die Leitzinsen am Abend (19:15 Uhr MEZ) um weitere 75 Basispunkte anhebt, gilt als ausgemachte Sache. Mit Spannung werden hingegen die Aussagen von Notenbank-Chef Jerome Powell hinsichtlich der weiteren Zinspolitik erwartet. ...

