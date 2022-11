ams OSRAM mit solidem Umsatz und operativer Profitabilität für Q3 vollständig im Rahmen der Erwartungen Staatsfonds aus Katar will Anteil an Credit Suisse erhöhen (FT)Meier Tobler auch im dritten Quartal auf WachstumskursStraumann Group verzeichnet im dritten Quartal 2022 ein organisches Umsatzwachstum von 12% Auto1 Group meldet starkes Umsatzwachstum in Q3 und macht deutliche Fortschritte in Richtung Profitabilität Moody's stuft Deutsche Wohnen auf Baa1 ab; Ausblick stabil Evotec präsentiert Paradigmenwechsel für Biologika auf dem Capital Markets Day Ringmetall markiert weiteren Umsatz- und Ergebnisrekord trotz allgemein schwierigem Umfeld "Wir bemerken generell mehr Beratungsbedarf", Gespräch mit MLP-Chef Uwe Schroeder-Wildberg (BöZ) Mutares hat die Übernahme von Siemens ...

