Unterföhring (ots) -ProSieben gewinnt und klebt Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf jetzt auf ein Werbeplakat. Auch "Joko & Klaas gegen ProSieben" siegt am Dienstagabend in der Prime Time mit überragenden 17,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und erreicht damit den Bestwert der Herbststaffel.Direkt im Anschluss kommt "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf auf starke 12,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.). Mit einem Tagesmarktanteil von sehr guten 11,5 Prozent (14-49 J.) gewinnt ProSieben den Dienstag.ProSieben setzt Joko & Klaas plakativ in SzeneProSieben gewinnt die Show, Joko & Klaas müssen sich jetzt erneut in den Dienst ihres Senders stellen und fungieren als lebendes Plakat festgeklebt an einem Billboard in Berlin. Von diesem Plakat aus moderieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ab heute, Mittwoch, 2. November 2022, bis einschließlich Dienstag, 8. November 2022, jede Prime-Time-Sendung auf ProSieben in Trailern an. Das Plakat als Plakat: Das festgeklebte Duo wird zusätzlich das Werbemotiv der nächsten Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben"."Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Late Night Berlin" - dienstags, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn