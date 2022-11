Nordex Aktie bei aktuell 8,89 EUR mit einem Minus im frühen Morgen von über 4,1%. Nachdem die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) lmit den Quartalsergebnissen bewiesen hatte, dass man massive Preiserhöhungen am Markt durchsetzen kann, schienen die Anleger langsam wieder optimistischer. Möglichst viele Aufträge gewinnen, die auch im Falle steigender Rohstoff- und Logistikkosten noch "profitieren" - dass ist das Mantra. Und da konnte man bei Nordex auf einen "gesunden Auftragseingang" in den ersten neun Monaten des Jahres blicken, der sich fast auf Vorjahresniveau bewegte: In den ersten neun Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...