Datum der Anmeldung:

28.10.2022



Aktenzeichen:

V-58/22



Unternehmen:

1. Invesco Ltd., Hamilton, Bermudas; 2. Farallon Capital Europe LLP, San Francisco, USA; 3. Baring Asset Management Ltd., London, GB u.a.; Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses auf Vue Entertainment International Ltd., St. Helier, Jersey;



Produktmärkte:

Betrieb von Kinos



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

