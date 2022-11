Der britische Pharmakonzern hat seinen Umsatz im dritten Quartal stärker gesteigert als erwartet und daher auch seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. So erwirtschaftete man einen Umsatz von 7,83 Mrd. Pfund, nach 6,63 Mrd. im Vorjahresquartal. Das war weit mehr als im Vorfeld erwartet worden war. Der operative Gewinn ging allerdings von 1,38 Mrd. auf 1,19 Mrd. Pfund zurück, was auf den Fair-Value-Verlust aus der verbleibenden Beteiligung an dem Anfang des Jahres ausgegliederten Consumer-Healthcare-Geschäft Haleon zurückzuführen ist. Aus demselben Grund sank auch der Gesamtertrag pro Aktie von 21,9 Pence im Vorjahresquartal auf 18,8 Pence. Der Gewinn nach Steuern belief sich auf 779 Mio. Pfund nach 946 Mio. Pfund im dritten Quartal 2021. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet der Pharmakonzern einen Umsatzanstieg zwischen 8 und 10 % und einen Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses zwischen 15 und 17 %, ohne Berücksichtigung der Beiträge von Covid-19-Lösungen. Zuvor hatte GSK mit einem Umsatzwachstum von 6 bis 8 % und einem Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses von 13 bis 15 % gerechnet. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





GSK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de