NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Online-Autohändler bahne sich den Weg in Richtung Profitabilität, schrieb Analystin Sherri Malek am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf Quartalsergebnisse. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis seien etwas besser als gedacht. Die Verkaufszahlen hätten den vorab veröffentlichten Daten entsprochen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 03:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 03:30 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2LQ884

AUTO1 GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de