Das Management der Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) hat zuletzt neue Zahlen für das dritte Quartal dieses Jahres vorgelegt. Unterm Strich gab es in etwa 8 % Umsatzwachstum und vor allem wieder ein gewisses Momentum bei den Nutzern. Vor allem aber eine Aktie, die nach den Zahlen wieder etwas Boden gut gemacht hat. Trotzdem dürften sich die Investoren womöglich an einer Kennzahl stören, auch wenn die Pinterest-Aktie das nicht so sehr zeigte: am Nettoverlust. Im dritten Jahresviertel hat es einen Verlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...