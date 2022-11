EQS-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Rating

Aves One AG nimmt erstmalig an ESG Nachhaltigkeitsrating GRESB teil und erreicht überdurchschnittliche Bewertung



02.11.2022

Hamburg, 2. November 2022 - Die Aves One AG, eine Bestandshalterin langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons, hat erstmalig an dem renommierten GRESB Infrastructure Asset Benchmark-Rating teilgenommen. Mit 80 von 100 Punkten im GRESB Score 2022 erreichte Aves One ein Rating, das leicht über dem Durchschnitt aller bewerteten Infrastruktur-Unternehmen bzw. -Fonds liegt.



"Die überdurchschnittliche Bewertung bereits bei der erstmaligen und freiwilligen Teilnahme an dem GRESB Benchmark-Rating zeigt, dass wir auch im Bereich Nachhaltigkeit auf einem guten Weg sind. Wir arbeiten kontinuierlich an unserer weiteren Verbesserung der drei Ebenen Environment, Social und Governance. Damit unterstützen wir die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Besonders stolz bin ich auf unsere erzielten Punkte in den Bereichen Environment und Social. Hier haben wir bereits besser als der GRESB- und Benchmarkdurchschnitt abgeschnitten", sagt Tobias Aulich, Mitglied des Vorstandes der Aves One AG.



Aves One hat sich für die Teilnahme am globalen GRESB Benchmark-Rating entscheiden, um die Nachhaltigkeitsperformance zuverlässig messen und vergleichen zu können. GRESB ist eine unabhängige und renommierte Organisation, die Investoren und Managern validierte ESG-Performancedaten und Vergleichsmaßstäbe zur Verfügung stellt, um Geschäftsinformationen, Branchenengagement und Entscheidungsfindung zu verbessern. Das GRESB Infrastructure Assessment dient als Grundlage für eine systematische Berichterstattung, eine objektive Bewertung und ein Benchmarking des ESG-Managements und der Leistung von Infrastructure Assets. Weitere Information zum GRESB Infrastructure Asset Assessment finden Sie unter https://www.gresb.com/nl-en/infrastructure-asset-assessment/.





Aves One AG

Die Aves One AG ist Bestandshalterin langlebiger Rail-Assets mit einem ertragsstarken Güterwagen- und Wechselbrückenportfolio. Mit einem Bestand von rund 12.000 modernden Güter- und Kesselwagen sowie rund 9.000 Wechselbrücken ist Aves One ein etablierter Teilnehmer im europäischen Schienengüterverkehrsmarkt. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung und den weiteren Ausbau des Rail-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG ist eine Tochtergesellschaft der Rhine Rail Investment AG - einem Konsortium aus Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners.



Kontakt

www.avesone.com



Kontakt

Aves One AG

Tobias Aulich, Vorstand

T +49 (40) 238 304 600

E ir@avesone.com

