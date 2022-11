MAN Truck & Bus arbeitet an einer Nachnutzungsstrategie für seine Batterien. Dazu erstellt der Hersteller aktuell ein Handlungsprotokoll. Parallel hat MAN ein Projekt zur Erprobung von gebrauchten MAN-Fahrzeugbatterien in stationären Speichern angeschoben. MAN Truck & Bus will früh ansetzen, um die Folgenutzung seiner Batterien zu gewährleisten. Bereits Kunden von Neufahrzeugen sollen geschult werden, ...

