PEKING (dpa-AFX) - Der Automarkt in China hat sich im Oktober weiter erholt. Allerdings schwächte sich die Dynamik etwas ab. Im vergangenen Monat gingen im Vergleich zum Vorjahr elf Prozent mehr Fahrzeuge an die Verbraucher, teilte der Branchenverband PCA am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten in Peking mit. In den Monaten zuvor hatten sich die Wachstumsraten im Zwanzig-Prozent-Bereich bewegt. Zuvor hatte die Branche lange unter Corona-Lockdowns und den Problemen der Autobauer infolge von Chipengpässen gelitten.

China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive Audi und Porsche), BMW und Mercedes-Benz der wichtigste Einzelmarkt. Während der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) den Verkauf von Pkw an die Endkunden misst, erfasst der Herstellerverband CAAM den sogenannten Großhandelsabsatz der Hersteller an die Händler./lew/jha/