Nein, die Spotify-Aktie (WKN: A2JEGN) ist nicht profitabel. Das ist ein Grund gewesen, warum es mit der Aktie nach der Bekanntgabe der Zahlen so stark bergab ging. Das negative Nettoergebnis von 228 Mio. Euro lag tief in den roten Zahlen. Allerdings hat es beginnende Profitabilität in den ersten Ansätzen gegeben. So kam der Streaming-Akteur in den Vorquartalen teilweise auf schwarze Zahlen. Auch der freie Cashflow ist positiv. Immerhin etwas, möchte man als Investor sagen. Schließlich ist der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...