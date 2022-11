Meta Platforms (WKN: A1JWVX) hat, so ein Analyst in seiner Kommentierung, einen Ergebnis-Albtraum im Quartalszahlenwerk für das dritte Jahresviertel geliefert. Insbesondere das Nettoergebnis halbierte sich im Jahresvergleich fast. Auch der Ausblick bleibt zumindest angespannt. Das sind die primären Gründe, warum der Markt die Aktie dermaßen abgestraft hat. Aber was sind die Auslöser für diesen Ergebnis-Albtraum, wie es der Analyst so treffend skizziert hat? Ich sehe jedenfalls zwei Gründe. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...