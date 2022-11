Unterföhring (ots) -- Sky Original Film "Der Kaiser" (https://www.sky.de/film/der-kaiser) über die Legende Franz Beckenbauer ab 16. Dezember 2022- Eine Produktion von Bavaria Fiction (Produzent: Stephan Bechtle) im Auftrag von Sky Studios- Klaus Steinbacher als Franz Beckenbauer, in weiteren Rollen sind Ferdinand Hofer, Teresa Rizos und Stefan Murr zu sehen- Regie führte Tim Trageser, nach einem Drehbuch von Martin Rauhaus- Trailer auf Youtube: https://youtu.be/9KcQZwGwovI (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9KcQZwGwovI&data=05%7C01%7CThomas.Schoeffner%40sky.de%7C2056c4113d2d4cabb6b208dab8d65424%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C638025527908429073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X0zo6BXBF2AaKMPuLRd%2BBX6M3DbiYkvaWq719TsJUrY%3D&reserved=0)Unterföhring, 2. November 2022 - Sky veröffentlicht heute den ersten Trailer zum Sky Original Film "Der Kaiser" (https://www.sky.de/film/der-kaiser), der ab 16. Dezember auf Sky Cinema Premieren sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf zu sehen ist.Nach einer wahren Legende: Franz Beckenbauer war ein Jahrhundert-Fußballer, revolutionierte den Umgang von Sportlern mit den Medien und sorgte auch mit seinem Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Der Film von Regisseur Tim Trageser ("Der Lissabon Krimi - Die verlorene Tochter", "Die Wolf-Gäng") mit Klaus Steinbacher ("Das Boot", "Oktoberfest 1900") in der Hauptrolle zeigt den Werdegang der einzigartigen Ikone von den 60er Jahren bis zum großen WM-Endspiel 1990 in Rom. In den weiteren Rollen sind Ferdinand Hofer ("Tatort München"), Teresa Rizos ("J.G.A."), Stefan Murr ("Die Ibiza Affäre"), Oliver Konietzny ("Kids Run"), Bettina Mittendorfer ("Zimmer mit Stall"), Heinz-Josef Braun ("Hindafing"), Christine Eixenberger ("Marie fängt Feuer") und Sina Tkotsch ("UP UP") zu sehen.Über "Der Kaiser":Weltmeisterschaft 1990. "Jetzt geht's raus und spielt's Fußball!", sagt der Chef. Die Jungs wissen, was er meint. Als Franz Beckenbauer in den 60er-Jahren das Zaubern anfing, sah die Pille noch aus wie ein Medizinball. Auf dem Trikot stand nur eine Zahl und Fußball war das herrlichste Spiel der Welt. Von den Jugendtagen in München bis zum WM-Sieg 1990 in Italien begleitet "Der Kaiser" den Aufstieg Franz Beckenbauers vom Spieler-Ass zur Trainer-Legende. Regisseur Tim Trageser erzählt keine pathetische Erfolgsgeschichte. Er lädt zu einer augenzwinkernden, liebevoll ausgestatteten Zeitreise ein, die den Menschen im Spieler nie aus den Augen verliert. Franz macht Ärger, wenn ihm etwas nicht passt, und ihn trifft der Blitz, wenn er der Richtigen in die Augen schaut. Mal wieder. Er verlässt für ein paar Jahre Deutschland. Bei seiner Rückkehr aus der "Operetten-Liga" in den USA empfängt ihn das aktuelle Sportstudio mit Aerobic-Tänzern in Ballonseide. Fußball findet 1984 auch im Privatfernsehen statt und die Medien spielen jetzt überall mit. Franz kennt das Spiel. Er sagt: "Ich bin bereit". Der Rest ist Geschichte. Eine cremefarbene Bundfaltenhose, ein Sakko in Aubergine und ein kaiserlicher Spaziergang auf vergoldetem Grün.Hauptdarsteller Klaus Steinbacher schwärmt: "Franz Beckenbauer spielen zu dürfen, war eine große Ehre. Sein fußballerisches Talent und seine charmante Leichtigkeit haben mich schon immer fasziniert. Eine absolute Traumrolle: Ich durfte Fußball spielen, 'Gute Freunde kann niemand trennen' singen und zweimal Weltmeister werden. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Zuschauer*innen das spüren werden."Produziert wurde das Biopic von Bavaria Fiction im Auftrag von Sky Studios. Entwickelt von Markus Zimmer ("Enfant Terrible", "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull"), wird "Der Kaiser" für die Bavaria Fiction von Stephan Bechtle ("Väter allein zu Haus", "IK1 - Touristen in Gefahr") produziert und für Sky von Frank Jastfelder ("Das Boot", "Der Pass") verantwortet. Für das Drehbuch von "Der Kaiser" zeichnete Martin Rauhaus ("Allmen", "Endlich Witwer") verantwortlich, Director of Photography ist Eckhard Jansen ("Der weiße Äthiopier"). Caroline Fischer fungiert als Producer, Astrid Holz als Line Producer. Der Film wird im Dezember in allen Sky Märkten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, UK und Irland ausgestrahlt.Frank Jastfelder, Director Development bei Sky Deutschland: "Franz Beckenbauer schrieb als Spieler und Trainer Geschichte. Gemeinsam mit Bavaria Fiction haben wir sein Leben von den 1960er Jahren bis zum WM-Endspiel 1990 in Rom nun als pulsierendes Biopic verfilmt. Wir freuen uns, Klaus Steinbacher als 'Kaiser' Franz zusammen mit einem starken Team in diesem einzigartigen Sky Original Film zu präsentieren."Stephan Bechtle, Produzent, Bavaria Fiction: "'Der Kaiser' ist ein Film nach einer 'wahren Legende'. Das Leben von Franz Beckenbauer zwischen 1963 und 1990 als Spieler und als Trainer, eine Zeitreise vom Giesing der 60er über das New York der 80er bis Rom 1990. Triumphe und Niederlagen, romantische Liebesgeschichten und herbe Enttäuschungen, große Freundschaften und harte Gegner. Das pralle Leben des größten deutschen Fußballers aller Zeiten!"Facts:Der Kaiser. Biopic. 104 Minuten. D 2022. Regie: Tim Trageser. Drehbuch: Martin Rauhaus. Produzent: Stephan Bechtle (Bavaria Fiction). Executive Producers Bavaria Fiction: Marcus Ammon, Jan S. Kaiser, Sascha Ommert. Executive Producers Sky Studios: Frank Jastfelder, Nils Hartmann, Andreas Messerschmidt, Oliver Uenzen. Associate Producer: Markus Zimmer. Darsteller: Klaus Steinbacher, Teresa Rizos, Stefan Murr, Ferdinand Hofer, Bettina Mittendorfer, Heinz-Josef Braun, Sina Tkotsch, Christine Eixenberger, Jörg Pose, Sebastian Pass, Oliver KonietznyTrailer, Bilder und Screener:- Trailer zum Download: https://app.shift.io/review/635796b01f4c8b75091121e1- Der Film steht im Sky Screening Room für Presse zur Sichtung bereit- Erste Bilder: https://app.shift.io/review/635797fe5241a9655af8851cAusstrahlungstermine "Der Kaiser":"Der Kaiser" startet am 16. Dezember um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren und ist mit Sky Q sowie Streamingservice WOW abrufbar.Über Bavaria Fiction:Bavaria Fiction zählt zu den erfolgreichsten Produktionsfirmen Europas. Die Tochterfirma von Bavaria Film und ZDF Studios wird von den Geschäftsführern Marcus Ammon und Jan S. Kaiser geleitet.Mit rund 16.000 Sendeminuten und Sendungen wie "Sturm der Liebe", "Die Rosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart" und "Inga Lindström" erreicht Bavaria Fiction jede Woche Millionen von Zuschauer*innen allein in Deutschland.Neben täglichen und wöchentlichen Serien, Reihen wie den "Tatort"-Formaten und zahlreichen Fernsehfilmen steht Bavaria Fiction für aufwändiges Eventfernsehen wie die Mehrteiler "Das Geheimnis des Totenwaldes" und "Süßer Rausch" sowie für internationale Serien wie beispielsweise "Freud", "Arctic Circle" und "Das Boot". Der Bereich Documentaries spezialisiert sich auf non-fiktionale Produktionen für den nationalen und internationalen Markt.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" und der internationalen Hits "Babylon Berlin (https://www.sky.de/serien/babylon-berlin-147415'shurl=babylon-berlin&wkz=WHPS10)", "Der Pass (https://www.sky.de/serien/der-pass)" und "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day (https://www.sky.de/serien/the-third-day-190470)" mit Jude Law, "ZeroZeroZero (https://www.sky.de/serien/zerozerozero-181830)" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", (https://www.sky.de/serien/the-new-pope-176656) ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino. 