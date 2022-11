FMC-Puts mit 87%-Chance bei Kursrückgang auf 24 Euro

Mit einem Kursrückgang von 53 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate zählt Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802) zu den schwächsten DAX-Werten für diesen Zeitraum. Befand sich die Aktie bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen stark unter Druck, so ließ die Prognosesenkung die Aktie am 31.10.22 auf ein neues 12-Monatstief bei 25,95 Euro fallen, von dem sie sich in weiterer Folge deutlich nach oben hin absetzen konnte.

In Erwartung der Fortsetzung der schwachen Entwicklung im vierten Quartal bekräftigten Experten nach der Gewinnwarnung mit Kurszielen von bis zu 17,10 Euro ihre Verkaufsempfehlungen für die FMC-Aktie. Gibt die Aktie auf dem Weg zu diesem negativen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest auf 24 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 28 Euro

Der DZ Bank-Put-Optionsschein auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis bei 28 Euro, Bewertungstag 20.1.23, BV 0,1, ISIN: DE000DW60S48, wurde beim Aktienkurs von 27,56 Euro mit 0,23 - 0,24 Euro gehandelt.

Gibt die Fresenius Medical Care-Aktie in spätestens einem Monat auf 24 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,43 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 31,118 Euro

Der SG-Open End Turbo-Put auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,118 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SQ0WXW9, wurde beim Aktienkurs von 27,56 Euro mit 0,37- 0,38 Euro gehandelt.

Bei einem Kursrückgang der Fresenius Medical Care-Aktie auf 24 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,71 Euro (+87 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 33,883 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 33,883 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HC08936, wurde beim Aktienkurs von 27,56 Euro mit 0,64 - 0,65 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Fresenius Medical Care-Aktie auf 24 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 0,98 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius Medical Care-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius Medical Care-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de