Düsseldorf / Dortmund (ots) -- Bundesweiter Kochwettbewerb unter 250 Pflegeeinrichtungen- Siegerteam kommt aus dem hessischen Elz- Frisches, gesundes und regionales Essen steht im Fokus- Starkoch Holger Stromberg und früherer Welttorhüter Jean-Marie Pfaff in der Jury- Alloheim Küchenolympiade findet künftig jährlich stattSpannung, Ehrgeiz und Teamgeist waren zu spüren, als sich die vier besten Teams im Finale der Alloheim Küchenolympiade in Dortmund gegenüberstanden. Es war die Abschlussveranstaltung eines mehrstufigen Wettbewerbs, bei dem die Küchenteams aus bundesweit rund 250 Pflegeeinrichtungen mit ihren leckersten Gerichten gegeneinander antraten. Bewertet wurden sie von einer prominent besetzten Jury um den Starkoch Holger Stromberg sowie dem früheren Welttorhüter Jean-Marie Pfaff. Beim großen Finale im Wohnstift "Auf der Kronenburg" in Dortmund wurde nun der Gewinner gekürt: das Team aus dem Seniorenwohnzentrum in Elz. Und das wird nicht das einzige bleiben: Denn künftig findet die Alloheim Küchenolympiade jährlich statt.Gesunde Ernährung im AlterEine gesunde und ausgewogene Ernährung ist in jeder Lebensphase wichtig und kann die Gesundheit positiv beeinflussen. "Besonders im Alter haben Essen und gemeinsame Mahlzeiten eine hohe soziale Bedeutung, da sie dem Tag Struktur geben und für Genuss, Freude und Gemeinschaftlichkeit sorgen", weiß der Starkoch und ehemalige Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft Holger Stromberg. Und Genuss bedeutet Lebensqualität: Genau deshalb kochen die Küchenteams der rund 250 Einrichtungen des zweitgrößten privaten Pflegeheimanbieters täglich frisch und gesund für die Bewohner. "Vielfach wird die Verpflegung in Pflegeheimen mit Eintönigkeit oder Eintopfküche verbunden. Mit diesem unbegründeten Vorurteil räumt die Alloheim Küchenolympiade auf. Bei ihr haben die Köche stellvertretend für unsere rund 250 Einrichtungen bundesweit gezeigt, dass es möglich ist täglich gesund, abwechslungsreich und lecker zu kochen - und das unter saisonalen und regionalen Gesichtspunkten", sagt Thomas Kupczik, Co-Vorsitzender der Geschäftsführung der Alloheim-Gruppe.Auch der Trend vegetarischer und veganer Ernährung spiegelt sich schon heute nicht nur bei der Küchenolympiade, sondern auch in den Speiseplänen von Pflegeheimen wider: Der Konsum von Obst, Gemüse und Fleischersatzprodukten hat sich beispielsweise bei den Alloheim Senioren-Residenzen in den vergangenen beiden Jahren deutlich erhöht."Qualitativ anspruchsvolle Seniorenverpflegung"Nach vier Vorentscheiden, in denen sich die Teams aus ganz Deutschland mit ihren Gerichten qualifizieren konnten, stand nun das Finale an. Die Rahmenbedingungen: Drei Gänge, jeweils als Vollkost und vegetarisch, vier Stunden Zeit - und das unter realistischen Bedingungen, die man im Alltag vorfindet. "Es gibt in jedem Finalteam mindestens eine Person, mit welcher ich mir eine Nationalmannschaft der Köche zusammenstellen und an jeder Kochweltmeisterschaft teilnehmen würde", stellt Stromberg als Vorsitzender der Jury begeistert fest, "alle Köche zeigen, dass das Essen im Altenheim den Anforderungen qualitativ anspruchsvoller Seniorenverpflegung mehr als gerecht wird."Auch der ehemalige Welttorhüter Jean-Marie Pfaff hat die Qualität des Essens bereits in den Vorentscheiden bewertet: "Als früherer Spitzensportler kenne ich mich mit gesunder Ernährung aus und weiß aufgrund eigener Erfahrung, wie wichtig eine gesunde Ernährung insbesondere mit zunehmendem Alter wird. Hinzu kommt: Das Essen, was hier zubereitet wird, kann in jedem guten Lokal genauso serviert werden."Siegerteam kommt aus dem hessischen ElzDas gilt ganz besonders für das Siegerteam "Elsa Elz" aus dem hessischen Elz. Über den zweiten Platz durfte sich Team "Himmel und Äd" aus Düsseldorf freuen, Team "Kings and Queens" aus Helmstedt erreichte den dritten Platz, gefolgt von Team "Küchenchaoten" aus Rheine mit dem vierten Platz. "Wir sind so stolz, die Alloheim Küchenolympiade gewonnen zu haben. Damit wird nicht nur unsere tagtägliche Arbeit wertgeschätzt, sondern der Sieg motiviert uns auch zusätzlich, unseren Kurs von leckeren, regionalen und gesunden Speisen für unsere Bewohner fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Deshalb freuen wir uns auch sehr über unseren Gewinn: einen Koch-Workshop mit Holger Stromberg", sagt Küchenleiter Benjamin Stavrianakos stellvertretend für sein Team "Elsa Elz".Küchenolympiade wird jährlich durchgeführtNach dem Erfolg der diesjährigen Erstauflage der Alloheim Küchenolympiade soll diese nun künftig jährlich stattfinden: "Unsere Teams der Küchenolympiade haben im Rahmen des Wettbewerbs gezeigt, wie schmackhafte, frische und regionale Küche bei Alloheim gelebt wird", sagt Thomas Kupczik. "Die positive Resonanz auf die Alloheim Küchenolympiade zeigt uns, dass wir ein wichtiges Thema angeschnitten haben: gesunde Ernährung im Alter. Deshalb haben wir uns entschieden, die Alloheim Küchenolympiade zu einem festen Baustein unserer Unternehmensphilosophie und -kultur zu machen."Familienfreundliches Arbeiten in der Seniorenheim-KücheDie Altenpflege bietet auch für Köche und Küchenpersonal spannende Perspektiven - und familienfreundliche Arbeitsbedingungen. "Im Vergleich zu den Jobs in der Gastronomie finden Köche sowie Küchen- und Servicepersonal in der Altenpflege deutlich bessere Arbeitszeiten vor - ohne Abend- und Nachtschichten. Das wissen unsere Köche zu schätzen, viele haben insbesondere aufgrund der Arbeitsbedingungen aus der Gastronomie in die Küche eines Pflegeheims gewechselt", sagt Christoph Schönenberg, Organisator und Leiter des Küchenbereichs bei Alloheim, selbst gelernter Koch: "Zu unserem Team gehören unter anderem ehemalige Spitzen- und Eventköche - und das schmecken auch unsere Bewohner. Zumal die Herausforderung für Köche im Pflegeheim nicht abnimmt, sie kochen vielmehr täglich für die gleichen Gäste und wollen diese immer wieder neu begeistern." 