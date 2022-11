Neben den zahlreichen Fachbeiträgen gab es auch in diesem Jahr auf der DKM, der Leitmesse der Finanz- und Versicherungswirtschaft, die vom 25. bis 27.10.22 in der Messe Dortmund stattfand, den ein oder anderen Talk, in dem allgemeiner über aktuelle Themen und das Weltgeschehen gesprochen wurde. In der Speaker's Corner gab der ehemalige deutsche Skirennläufer Felix Neureuther dazu im Talk "Werte und Verantwortung in Sport und Gesellschaft - sponsored by Allianz" Einblicke in seine sportliche Vergangenheit ...

