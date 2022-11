München (ots) -Mit "Das Geschenk" veröffentlicht Disney heute den magischen neuen Weihnachts-Spot, mit dem der langjährige Charity-Partner Make-A-Wish unterstützt wird. Der zweiminütige Animationsfilm "Das Geschenk" erzählt die rührende Geschichte der Patchwork-Familie aus den vergangenen beiden Jahren weiter, die sich auf die Weihnachtstage und die Ankunft eines neuen Babys vorbereitet. Der Spot ist der letzte Teil der Disney Trilogie "Familie ist das schönste Geschenk", der heute in 46 Ländern Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas und Asiens im TV sowie auf den eigenen Disney Kanälen seine Premiere feiert. Den deutschen Song zum Spot, "An meiner Seite", singt Soul- und R&B-Sängerin und Musikerin Joy Denalane."Familie ist das schönste Geschenk" - Die TrilogieIm Jahr 2020 veröffentlichte Disney erstmalig einen Weihnachts-Spot: "Lola". In dieser Geschichte lernen Fans Nicole und ihre Großmutter Lola kennen: Die beiden teilen die Liebe zu Disney und genießen Jahr um Jahr das gemeinsame Weihnachtsbasteln. Aber mit der Zeit beginnt ihr jährliches Ritual, Sternlaternen zu basteln, zu verblassen. Ein Blick zurück in ihre Kindheit und auf den von Lola so geliebten Micky Maus Plüsch inspiriert ihre Enkelin zu einer festlichen Überraschung, die den gemeinsamen Weihnachtsmorgen zum Strahlen bringt und die besondere Bindung der beiden zueinander erneuert. Die Fortsetzung aus dem vergangenen Jahr, "Neu in der Familie", erzählt die herzerwärmende Geschichte von Lolas mittlerweile erwachsenen Enkeltochter Nicole weiter. Die Zuschauer lernen Mike kennen, der zusammen mit seinem Hund zu Nicole und ihren beiden Kindern Max und Ella zieht. Der Spot zeigt, wie Liebe alle Hindernisse überwindet und wie aus magischen Drei ein perfektes Quartett wird. Die Werbespots für 2020 und 2021 erreichten zusammen über 184 Millionen Aufrufe weltweit.Der finale Teil der Trilogie setzt die Geschichte der Patchwork-Familie fort: Die Familie bereitet sich nicht nur auf das Weihnachtsfest vor, sondern auch auf die nahende Ankunft eines neuen Babys. "Das Geschenk" vermittelt eine starke Botschaft über die Beziehung zwischen den Geschwistern, erzählt aus der Perspektive von Ella, dem jüngsten Kind, die sich an eine neue Familiendynamik anpassen muss. Die Zuschauer sehen, wie Ella sich daran erinnert, dass ihr großer Bruder Max ihr als verängstigtes Kleinkind einen im Dunkeln leuchtenden Micky Plüsch schenkt. Als Ella ihre neugeborene Schwester weinen hört, gibt sie ihr den liebgewonnenen Micky, um ihr den gleichen Trost zu schenken, den Micky ihr einst selbst gespendet hat - ein Symbol für die zeitlose Liebe und Geborgenheit, die nur die Familie imstande zu geben ist.Sarah Fox, VP Marketing & Comms, Disney Consumer Products, EMEA, sagt: "In den letzten drei Jahren haben Millionen von Zuschauern unsere Protagonisten in der Animationsserie 'Familie ist das schönste Geschenk' dabei beobachtet, wie sie Zeit miteinander verbringen, Beziehungen aufbauen und Erinnerungen schaffen. Wir hatten uns vorgenommen, eine Familie zu erschaffen, die ein Publikum auf der ganzen Welt anspricht. Wir sind sehr dankbar für die große Unterstützung, die wir für diese Weihnachtskampagne erhalten haben, und hoffen, dass Familien und Fans diesen würdigen, herzerwärmenden Abschluss der Trilogie genießen."Disney Weihnachts-Spot 2022 "Das Geschenk" - hier geht's zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=s0WeLbzG2RQEntwickelt und produziert wurde der Spot "Das Geschenk" vom Disney Consumer Products, Gaming & Publishing Kreativteam unter der Leitung von Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, in Zusammenarbeit mit den Flux Animation Studios in Neuseeland.Joy Denalane singt den deutschen SongSoul- und R&B-Sängerin und Musikerin Joy Denalane verleiht dem deutschen Song mit dem Titel "An meiner Seite" mit ihrer eindrucksvollen, samtenen Stimme jede Menge Magie und liefert eine gefühlvolle Interpretation des Lieds. Die in Berlin geborene Sängerin zählt zu den bekanntesten deutschen Musikerinnen. Der englische Original-Titel "A Little More" wird von Jessica Darrow gesungen, die vor allem für ihre Rolle als Luisa Madrigal im Oscar-prämierten Film ENCANTO (2021) der Walt Disney Animation Studios bekannt ist.Unterstützung von Make-A-WishDisney freut sich, auch in diesem Jahr den langjährigen Partner Make-A-Wish mit der Weihnachtskampagne "Familie ist das schönste Geschenk" erneut unterstützen zu können. So können noch mehr Herzenswünsche lebensbedrohlich erkrankter Kinder auf der ganzen Welt erfüllt werden. Weitere Informationen stehen unter worldwish.org/disney bereit.Seit 2020 unterstützt Disney im Rahmen der Kampagne "Familie ist das schönste Geschenk" Make-A-Wish und dessen Netzwerk von Partnerorganisationen auf der ganzen Welt mit mehr als 4 Millionen US-Dollar. Die Unterstützung, die sich aus Geld- und Sachspenden sowie medialem Wert zusammensetzt, ist ein Beitrag zu Disneys seit 40 Jahren bestehender Partnerschaft mit Make-A-Wish, die es sich zum Ziel gesetzt hat, schwerkranken Kindern Herzenswünsche zu erfüllen, sowie zu Disneys Engagement, durch die Kraft des Geschichtenerzählens die Welt ein wenig besser zu machen.Der diesjährige Disney Weihnachts-Spot hat bei der Erfüllung dreier Herzenswünsche von Make-A-Wish-Kindern in UK, Italien und Australien eine wichtige Rolle gespielt: Aufmerksame Zuschauer werden die drei Make-A-Wish-"Easter Eggs" bemerken - darunter das "Die Eiskönigin" Motiv auf der Jacke von Hund Sanka in der Eislaufszene, das von der 12-jährigen, angehenden Modedesignerin Sienna aus Reading, UK, entworfen wurde.Luciano Manzo, Präsident und CEO von Make-A-Wish International, sagt: "Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Partnerschaft mit Disney fortzusetzen, und freuen sehr, dass sich Fans weiterhin engagieren können, indem sie Kindern mit schweren Krankheiten ein Geschenk der Hoffnung und Freude geben - und uns dabei helfen, noch mehr Herzenswünsche zu erfüllen.""Familie ist das schönste Geschenk": Die Produkt-KollektionMehr als 187 Einzelhändler beteiligen sich an Disneys diesjähriger Kampagne "Familie ist das schönste Geschenk" und erwecken die Geschichten und Charaktere durch innovative Produkte in mehr als 100 Kategorien zum Leben, von Spielzeug und Kleidung bis hin zu Schmuck und Technik, darunter der im Dunkeln leuchtende Micky Maus Plüsch von Simba (https://www.amazon.de/Simba-6315870350-Babyspielzeug-Kuscheltier-Lebensmonaten/dp/B09TF2TYCZ/).Bildmaterial für magische Geschenkideen für Jung und Alt steht hier zum Download bereit:https://releasd.com/pages/ukFeCv4tuqIxaqN3UhywXIHjrTrYNc3k88lz9ejsTscBitte beachten Sie, dass die Produktverfügbarkeit in den einzelnen Ländern variieren kannFamilieistdasschoensteGeschenk----------------------------------------------Umfangreiches Pressematerial (Bilder, Texte, Video) steht hier zum Download bereit.Hier steht der Disney Weihnachts-Spot 2022 "Das Geschenk" zum Download bereit.Disney Weihnachts-Spot 2022 "Das Geschenk" (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=s0WeLbzG2RQPlaylist mit allen Clips der Disney Weihnachts-Trilogie (YouTube):https://www.youtube.com/playlist?list=PLbu0XYfBgD3SqqcugmQZLi1HkMbWzzHkg----------------------------------------------www.facebook.com/disneydeutschland & www.instagram.com/disneydeutschlandwww.instagram.com/makeawishdeu, www.facebook.com/MakeAWishDE & www.linkedin.com/company/make-a-wish-deutschlandmakeawish.de & worldwish.org/disney----------------------------------------------Hinweise für Redaktionen:Der Werbespot enthält neun Make-A-Wish-"Easter Eggs":1. Sankas "Die Eiskönigin" Jacke, entworfen von Sienna (UK), deren Wunsch es ist, Modedesignerin zu werden, zu sehen ab Sekunde 342. Marvel "Black Panther" Poster, gestaltet für Davide (Italien), dessen Wunsch ein besonderes Treffen mit Marvel Superhelden war, zu sehen ab Sekunde 203. Sieben versteckte Mickys für Amelia (AUS), deren Wunsch ein Micky Maus Erlebnis war, hier zu sehen:- Ein im Dunklen leuchtender Micky Plüsch, zu sehen ab Sekunde 0:14- Ein Micky Kissenbezug, ab Sekunde 18- Micky Pfannkuchen, ab Sekunde 22- Ein 2020 Lola Micky Maus Plüsch, ab Sekunde 54- Eine shopDisney Weihnachtskugel, ab Sekunde 57- Weihnachtliche Micky und Minnie Plüschtiere, ab Sekunde 01:20- Micky Maus Tonie-Figur, ab Sekunde 01:20Über Disney Consumer Products, Games and PublishingDisney Consumer Products, Games and Publishing (CPGP) bringt die Magie der Marken und Franchises von The Walt Disney Company - darunter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und andere - in den Alltag von Familien und Fans auf der ganzen Welt durch Produkte und Erlebnisse in mehr als 100 Einzelhandelskategorien, von Spielzeug und T-Shirts bis hin zu Apps, Büchern, Videospielen und mehr. Als Teil des Segments Disney Parks, Experiences and Products umfasst CPGP das weltweit größte Lizenzgeschäft, eine der größten Verlagsmarken für Kinder, einen führenden Lizenzgeber für interaktive Spiele auf verschiedenen Plattformen und die E-Commerce-Plattform shopDisney.Über Make-A-WishMake-A-Wish erfüllt lebensverändernde Wünsche für Kinder mit schweren Krankheiten. Make-A-Wish wurde 1980 gegründet und ist die weltweit führende Organisation zur Erfüllung von Kinderwünschen. Seitdem wurden mehr als 500.000 Wünsche in fast 50 Ländern weltweit erfüllt. Zusammen mit großzügigen Spendern, Unterstützern, Mitarbeitern und mehr als 40.000 Freiwilligen rund um den Globus gibt Make-A-Wish Kindern und ihren Familien Hoffnung und Freude, wenn sie es am meisten brauchen. Make-A-Wish hat sich zum Ziel gesetzt, jedem Kind mit einer schweren Krankheit, die Kraft des Wünschens zu geben, denn Wunscherfüllungen können die emotionale und körperliche Gesundheit verbessern. Weitere Informationen über Make-A-Wish America finden Sie unter wish.org und über Make-A-Wish International unter worldwish.org oder folgen Sie @makeawishintl in den sozialen Medien.Über Disneys soziale VerantwortungDisney ist nicht nur ein verantwortungsbewusstes Unternehmen, sondern auch bestrebt, Menschen in Not Trost und Inspiration zu spenden und denen, die ihre Welt verbessern wollen, Anregungen und Möglichkeiten zu geben. Disneys langjährige Partnerschaft mit Make-A-Wish ist ein Beispiel dafür, wie Disney durch die Zusammenarbeit mit anderen dazu beiträgt, die emotionale Resilienz von Kindern zu stärken. Durch die positive Kraft unserer Geschichten und einzigartigen Charaktere schenken wir Kindern und ihnen nahestehenden Personen viele wundervolle Erinnerungen und Momente, um so ihre oftmals schwierige und belastende Situation für einige Zeit in den Hintergrund treten zu lassen. Im Jahr 2021 hat Disney in ganz Europa über 58.000 lebensverändernde Momente geschaffen. Über unsere Verpflichtungen, Ziele und Fortschritte wird jedes Jahr im CSR-Bericht von The Walt Disney Company berichtet. Weitere Informationen über die Programme und die langjährigen karitativen Partner finden Sie unter www.thewaltdisneycompany.eu.