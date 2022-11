Bern (ots) -Geschätzte MedienschaffendeGerne laden wir Sie zur Medienkonferenz der Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler im Bereich der Krankenversicherung ein.Wann: Dienstag 8. November 2022, von 10:15 bis 11:15 UhrWo: Welle 7, Schanzenstrasse 5, 3008 BernReferenten:- Lucius Dürr, Präsident Aufsichtskommission- Patrizia Pesenti, Vizepräsidentin Aufsichtskommission- Roland Chlapowski, Mitglied der AufsichtskommissionDie Branchenvereinbarung Vermittler ist seit bald zwei Jahren in Kraft. Diese zielt darauf ab, die Qualität der Beratung zu erhöhen, telefonische Kaltakquise zu verbieten und die Provisionen für Vermittler zu begrenzen. Die Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler prüft die Einhaltung der Vereinbarung und kann Sanktionen aussprechen (bis zu 100'000 Franken in der Grundversicherung und bis zu 500'000 Franken in der Zusatzversicherung).Die Aufsichtskommission wird konkrete Fälle von Verstössen gegen die Branchenvereinbarung sowie die im Jahr 2022 getroffenen Beschlüsse und Sanktionen vorstellen.Nach bald zwei Jahren Aktivität wird auch die Aufsichtskommission die Entwicklung zwischen 2021 und 2022 darstellen. Sie beleuchtet u.a., wie sich die Zahl der unerwünschten Anrufe seit Inkrafttreten der Branchenvereinbarung entwickelt hat.Anmeldung erwünscht:Andrea Frey, juristisches Sekretariat der Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler, frey@fair-mittler.chPressekontakt:Andrea Frey, juristisches Sekretariat der Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler, frey@fair-mittler.ch, 0800 00 02 82Original-Content von: Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088063/100897656