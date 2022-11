Frankfurt (ots) -Mithilfe der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) und des Vereins "Menschen brauchen Menschen e. V." (MbM e. V.) kommt das Förderprogramm "Wir stärken Mädchen - future ready" endlich nach Hessen. Ins Leben gerufen hat es die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung zusammen mit der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern, damit sich junge Frauen selbstbestimmt und unabhängig von Stereotypen für einen Berufsweg entscheiden können. Es fördert die Auseinandersetzung mit geschlechteruntypischen Berufsbildern und Kompetenzen für eine chancengerechte und selbstbestimmte Zukunft.Fünf hessische Schulen beim Auftaktevent in MarburgErstmals nehmen daran durch die Unterstützung der DVAG auch hessische Schülerinnen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren teil. Der Auftakt für die Projektphase fand am 1. November im Zentrum für Vermögensberatung (ZVB) in Marburg statt. Rund 40 Schülerinnen nahmen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern an den verschiedenen Workshops und Impulsvorträgen teil. Die fünf geförderten hessischen Projekte beschäftigen sich mit Themen aus dem MINT-Bereich. So gibt es beispielsweise eine Robotik-AG, es werden Apps entwickelt oder naturwissenschaftliche Themen mit Aspekten aus Kunst und Kultur verbunden. Zudem hatten die Schülerinnen Gelegenheit, ihre geplanten Projekte vorzustellen. "Wir sind immer wieder begeistert von den unterschiedlichen Themen, denen sich die Teams an den Schulen widmen und gespannt auf die Erfahrungen, die die Teilnehmerinnen im Laufe der Saison sammeln werden", sagt Johanna Stiller, Programmleitung von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.Initiative fördert Mädchen, sich auszuprobieren und ihre Fähigkeiten zu stärkenAnnabell Pohl, Gründungsmitglied von "Menschen brauchen Menschen e. V.", ist beeindruckt von der Vielfalt der Projektideen: "Mädchen und junge Frauen sollten schon frühzeitig dabei unterstützt werden, ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und auszuprobieren. Wir möchten sie motivieren, an sich zu glauben, und sie darin bestärken, ihren Weg selbstbestimmt zu gehen." Christopher Sitte, Leiter strategische Allianzen bei der DVAG und erster Vorsitzender von MbM e. V., ergänzt abschließend: "Die Deutsche Vermögensberatung ist selbst ein gelungenes Beispiel dafür, wie das Thema Chancengleichheit für Frauen und Männer im Beruf wirklich gelingen kann. Es macht uns sehr stolz, dass unser Verein die Schülerinnen schon früh dabei unterstützt, spannende Projekte umzusetzen, und ihnen hilft, sich fernab von Stereotypen weiterzuentwickeln."Weitere Informationen unter:www.dvag.dewww.menschen-brauchen-menschen.orgwww.wir-staerken-maedchen.de/programm/Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de oder via Twitter@DVAG (https://twitter.com/DVAG)Über Menschen brauchen Menschen e.V."Menschen brauchen Menschen e.V." ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensgrundlagen und -bedingungen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und zu fördern. Daher unterstützt er insbesondere Projekte und Organisationen aus den Bereichen Bildung & Entwicklungsförderung, Forschung und Wissenschaft, sowie Natur- und Umweltschutz. Der gemeinnützige Verein wird maßgeblich von der Deutschen Vermögensberatung unterstützt.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am MainSina Schirach, Tel.: +49 69 2384-7556; E-Mail: Sina.Schirach@dvag.comLorena Steigertahl, Tel.: +49 69 2384-4039; E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/5359254