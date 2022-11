Der ODDO BHF Algo Trend US punktet in unsicheren Zeiten mit klaren Handlungsvorgaben und Reaktionsmustern.Es ist der berühmt-berüchtigte Ritt auf der Rasierklinge, den Investoren an den Weltbörsen aktuell meistern müssen. Stark gestiegene Inflationsraten - im September 2022 lag diese für Deutschland mit zehn Prozent erstmalig im zweistelligen Bereich -, anziehende Zinssätze, eine sinkende Investitions- und Konsumneigung sowie intervenierende Notenbanken sorgen für eine schwer überschaubare Gemengelage. So musste in Großbritannien die Bank of England in einer konzertierten Aktion Pensionsfonds vor einer Liquiditätskrise bewahren, kurz darauf griff die Bank of Japan erstmalig seit über 20 Jahren wieder in den Devisenmarkt ein, um den schwachen Yen zu stützen. Zeitgleich keimt Hoffnung auf, dass Notenbanken das Tempo bei zukünftigen Zinserhöhungen drosseln könnten, was für steigende Aktiennotierungen sorgen dürfte. Kurzum: definitiv schwere Kost für "Aus-dem-Bauch-Entscheider" und emotional getriebene Anleger.

