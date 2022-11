Köln (ots) -Die Lebensmitteleinzelhändler haben es vorgemacht, nun folgt die Baumarktbranche: Als Erster unter den Baumärkten erweitert toom ab sofort seinen digitalen Service und bietet seinen Kund:innen neben dem klassischen Print-Prospekt die Möglichkeit, die wöchentlich wechselnden Angebote und Aktionen auch als digitale Alternative bequem und einfach via WhatsApp auf das Smartphone zu erhalten.Ob Navigation, Online-Shopping oder Bezahlen an der Kasse: Mit dem Smartphone ist all dies und noch viel mehr mittlerweile möglich. Viele Menschen gehen daher dazu über, ihren Alltag über ein einziges Gerät zu organisieren und Informationen an einem Ort zu bündeln. Um der Lebenswelt seiner Kund:innen entgegenzukommen, erweitert toom ab sofort seinen digitalen Service um wöchentliche Angebote, die bequem und einfach per WhatsApp eingesehen werden können. "Mit dem Ausbau unserer digitalen Services wie 'Click & Collect' oder dem Launch der toom App sind wir bereits in der Vergangenheit wichtige Schritte gegangen, unseren Kundinnen und Kunden in ihrer digitalen Lebenswelt zu begegnen. Daher freuen wir uns, mit unserem WhatsApp-Service nun einen konsequenten Schritt weiterzugehen und unseren Kundinnen und Kunden einen weiteren Mehrwert zu bieten", so Stefanie Holl, Leiterin Cross Channel bei toom. Das gedruckte Prospekt bleibt jedoch weiterhin ein wichtiger Teil der Angebotskommunikation.Und so funktioniert's: Über verschiedene Kontaktmöglichkeiten, haben die Kund:innen die Möglichkeit, direkt einen WhatsApp-Chat mit toom zu starten. Über die Postleitzahl können die Kund:innen ihren nächstgelegenen Markt auswählen und erhalten anschließend das aktuelle Prospekt mit entsprechenden Angeboten. Auch ein kostenloses, wöchentliches Abo ist möglich: Hierfür benötigt es lediglich den Klick auf "START", um jeden Samstag um 10 Uhr mit den aktuellen Markt-Angeboten versorgt zu werden. Durch das Wort "STOP" ist das Abo ganz einfach jederzeit kündbar. Die Umsetzung dieses Services ist über Metas offiziellen Geschäftspartner 360dialog erfolgt.Mehr Informationen zu toom und dem Service unter https://toom.de/service/whatsapp/.Über toom:Mit mehr als 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), rund 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 2,9 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 76,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/5359293