Vattenfall hat 32 Schnellladegeräte an Tide Bus in Dänemarks fünftgrößter Stadt Vejle geliefert. Seit einigen Wochen sind dort 33 von Tide Bus betriebene Elektrobusse im Einsatz. Vattenfall ist sowohl für den Betrieb der Ladeinfrastruktur als auch für den Einkauf und die Lieferung von Strom verantwortlich. Auf die Leistungsdaten der Ladestationen geht Vattenfall in der Mitteilung nicht ein. Laut einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...