Langfristige Vermietung an eine Business-Networking-Plattform Union Investment hat das Bürogebäude The Catalyst im kalifornischen Sunnyvale erworben. Die Stadt gilt als Zentrum des Silicon Valley. Das im Jahr 2020 errichtete Catalyst ist eines der neuesten Trophy-Bürogebäude in diesem beliebten Teilmarkt. Der Ankauf erfolgt für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. "The ...

Den vollständigen Artikel lesen ...