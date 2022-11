Bonn (ots) -Eine Woche vor der UN-Weltklimakonferenz (6. bis 18. November) kämpfen die betroffenen Menschen in Südasien noch immer mit den verheerenden Auswirkungen der Flutkatastrophe. "Die jüngsten katastrophalen Überschwemmungen in Pakistan sind ein deutlicher Beweis für die Häufigkeit und Intensität extremer Klimaereignisse, die durch den Klimawandel ausgelöst werden", betont Fayyaz Shah, Länderdirektor von Malteser International in Pakistan. Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" setzen sich daher bereits seit vielen Jahren für die Anpassung an den Klimawandel ein, um vor künftigen Katastrophen besser gewappnet zu sein.Finanzieller Ausgleich für Klimaschäden - "Dürfen nicht länger auf der Bremse stehen"Die Zunahme von Wetterextremen und Naturkatastrophen betrifft besonders die am stärksten betroffenen Menschen und Gebiete in Ländern des globalen Südens, die selbst nur wenig zu den Folgen des Klimawandels beitragen. In Pakistan, das 0,6 Prozent der weltweiten Emissionen verursacht, konnten nach der Flutkatastrophe durch die Bündnisorganisation Malteser International geschulte Dorfgemeinschaften bei der Rettung und Evakuierung vieler Menschen helfen. Dennoch ist der Klimawandel ein zunehmend lebensbedrohlicher Treiber humanitärer Not. Zur Klimakonferenz in Ägypten machen Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" darauf aufmerksam, wie Naturkatastrophen bereits bestehende Notlagen weiter verschärfen können. "Neben erhöhtem Klimaschutz ist es überfällig, dass die Staaten endlich den Einstieg in zusätzliche Finanzierung zum Umgang mit Klimaschäden schaffen. Die Industrieländer dürfen hier nicht länger auf der Bremse stehen. Ob zerstörte Häuser und Schulen, oder verlorene Ernten und Nutztiere: Die von den fossilen Energieemissionen verursachte Klimakrise führt zu massiven Schäden. Finanzielle Kompensation kann diese zumindest lindern", betont Sven Harmeling, klimapolitischer Koordinator der Bündnis-organisation CARE Deutschland.Bündnisorganisationen unterstützen bei Anpassung und WiederaufbauPakistan zählt weltweit zu den Ländern, das von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffen ist. Für eine Anpassung an Klimafolgen und den Wiederaufbau nach Flutkatastrophen oder extremer Hitze fehlt es dagegen oft an finanziellen Mitteln. "Es bleibt somit eine Herausforderung der globalen Gemeinschaft, die Resilienz der Länder zu stärken, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden", sagt Simone Walter, Nothilfekoordinatorin bei Help - Hilfe zur Selbsthilfe. Bereits in der Vergangenheit hat die Bündnisorganisation von "Aktion Deutschland Hilft" die Menschen vor Ort auf Katastrophen wie Fluten oder Erdbeben vorbereitet. In der pakistanischen Provinz Punjab zeigten sie mit Schulungen, wie Risiken frühzeitig erkannt werden und was bei der Kommunikation, Evakuierung und Bergung im Ernstfall zu beachten ist. Die trainierten Einsatzgruppen vernetzten sich dabei auch mit offiziellen Stellen, um Evakuierungspläne zu erarbeiten. Neben Klimaanpassung und einem Ausgleich für unwiderrufliche Schäden müssen weiterhin auch Emissionen reduziert werden, um die Ursachen der fortschreitenden Erderhitzung zu bekämpfen.An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner zur humanitären Lage in Südasien sowie zur Nothilfe der Bündnisorganisationen."Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, nimmt Spenden für die von der Flutkatastrophe in Südasien betroffenen Menschen entgegen.Spenden-Stichwort: Flut SüdasienIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft 9,83 EUR)Online spenden unter: www.aktion-deutschland-hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" trägt das Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) und ist vom Deutschen Spendenrat zertifiziert.