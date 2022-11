Starke Quartalszahlen und eine höheren Prognose bescheren dem Pharmakonzern ein Kursplus von 4,5 %. Der Insulinhersteller steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 28 %. Der Konzern profitierte vor allem von einem starken US-Geschäft damit vom starken Dollar. Für das Gesamtjahr peilt Novo Nordisk nun einen Umsatzzuwachs von 14 bis 17 % an, bisher lag die Prognose bei plus 12 bis 16 %. Die Dänen sind eine wahre Cash-Maschine. Rd. 32 % vom Umsatz genrieren sie als freien Cashflow. Das ist ein Spitzenwert.







Die Aktie peilt nach den guten Daten ein neues Hoch an. Der Wert ist und bleibt ein Standardinvestment.





