Linz (www.anleihencheck.de) - Die Polnische Zentralbank kämpft mit der anhaltend steigenden Entwicklung der Verbraucherpreise, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nächste Woche stehe die nächste Zinsentscheidung an. Die Währungshüter seien sich uneinig, wie hoch die Straffung ausfallen solle. Eine Anpassung um 25 Basispunkte stehe im Raum. Wichtig werde sein, wie die Signale nach der Zinsentscheidung interpretiert würden. Der Polnische Zloty (PLN) könnte dann wieder nachgeben. (02.11.2022/alc/a/a) ...

