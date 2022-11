Brüssel (www.fondscheck.de) - Der 1991 gegründete Asset Manager Candriam hat sich für eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Plattform BIS.on WMS entschieden, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Angebot wurde vom Frankfurter FinTech Dericon für die NORD/LB entwickelt und wird von beiden Partnern betrieben. Mehr als 115 Sparkassen haben sich bereits für eine Nutzung entschieden und profitieren von zahlreichen Vorteilen. Dazu zählen eine regulatorisch korrekte und digitale Abdeckung von Vertriebsprozessen, der Zugriff auf alle in Deutschland zugelassenen Investmentprodukte und eine laufende Überwachung von Wertpapieren. Die Plattform ist so konzipiert, dass Sparkassen auch ihre individuellen Prozesse und Abläufe digital darstellen können. Besonders beliebt ist die freie Selektionsmöglichkeit von Investmentprodukten und der Zugang ins Sparkassen-eigene OSPLus-System, mit dem Ziel, den Sparkassenkunden die geeignetsten und besten Produkte anbieten zu können. Dank Teilnehmern wie CANDRIAM und mehr als 40 weiteren Produktanbietern ist das für die Sparkassen bestenfalls kostenfrei möglich. ...

