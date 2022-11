Mit Unterstützung fallender Gasölpreise an den internationalen Rohstoffbörse sind die Heizölpreise mit deutlichen Abschlägen in den November gestartet. Der mit bundeslandsabhängigen Feiertagen gespickte Wochenauftakt liefert eine sehr positive Entwicklung. In Deutschland beträgt der Preisrückgang seit dem Wochenende durchschnittlich fünf Cent, in Österreich sind es drei und in der Schweiz bis zu 15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...