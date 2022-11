Das Analysehaus Morningstar hat sich angesehen, wie es den verschiedenen Kategorien an Nachhaltigkeitsfonds im dritten Quartal 2022 ergangen ist. Die Ergebnisse hat die Ratingagentur unter dem Titel "SFDR Article 8 and Article 9 Funds: Q3 2022 in Review" veröffentlicht. Mehr als die Hälfte der Fonds investiert nachhaltigInsgesamt lässt sich konstatieren, dass in Europa Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen weiter auf dem Vormarsch sind. Das Vermögen in Artikel-8- und Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...