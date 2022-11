Die Energiekrise ist hierzulande und eigentlich europaweit nach wie vor das beherrschende Thema. Das Ganze wirkt quasi wie ein Beschleuniger auf die avisierte Energiewende. Das spiegelt sich auch in den Zahlen vom norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL wider. Zwar hat NEL mit den jüngsten Quartalsergebnissen die Schätzungen der Analysten zumindest was den Umsatz angeht verfehlt, verzeichnet aber einen Boom bei neuen Aufträgen.

Für das abgelaufene Quartal hatten die Analysten mit einem Umsatzwachstum von rund 15% auf knapp 240 Millionen norwegische Kronen gerechnet. Stattdessen musste NEL ein Minus von knapp 10% hinnehmen. Die Umsätze im dritten Quartal beliefen sich auf gut 180 Millionen Kronen. Schon in den nächsten Quartalen dürfte der Umsatz jedoch kräftig wachsen, denn NEL konnte neue Aufträge im Wert von 775 Millionen norwegische Kronen an Land ziehen. Ein Plus von rund 450%!

Unmittelbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...