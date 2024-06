Die ungebremste Kursrally von Nvidia hat den Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen am Dienstag zum wertvollsten Unternehmen der USA gemacht. An der Technologiebörse Nasdaq stieg der Kurs in der Spitze um 3,6 Prozent auf knapp 136 Dollar. Damit beläuft sich die Marktkapitalisierung auf gut 3,3 Billionen Dollar - mehr als aktuell der iPhone-Hersteller Apple und der Windows-Konzern Microsoft jeweils auf die Waage bringen.Das lag auch daran, weil deren Aktien am Dienstag schwächelten. Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...