Die m:access-notierte aifinyo AG hat ihren Sitzwechsel nach Berlin vollzogen. "In der Friedrichstrasse im Herzen Berlins sind aktuell ca. ein Drittel aller Mitarbeiter:innen beschäftigt. Mit den weiteren Standorten in Dresden und Nürnberg ist aifinyo an insgesamt drei Standorten in Deutschland vertreten", so das bisher in Dresden beheimatete Fintech-Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...