Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Diesen Donnerstag wird die Bank of England ihre nächste Leitzinsentscheidung bekannt geben, so Thilo Wolf, Deutschlandchef von BNY Mellon Investment Management.Über den britischen Staatshaushalt würden inzwischen wieder Profis entscheiden. Das habe zur Wiederherstellung der Ordnung beigetragen. Die Renditen der Gilts, also britischer Staatsanleihen, seien aktuell sogar niedriger als unmittelbar vor der Ankündigung des "Mini-Budgets" von Liz Truss - und zwar am langen Ende deutlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...