Luxembourg (www.anleihencheck.de) - Im September stieg die Inflation in der Eurozone weiter an (9,9% Gesamtinflation und 4,8% Kerninflation) und lag in den USA erneut über den Erwartungen (8,2% Gesamtinflation und 6,6% Kerninflation), so die Experten von Eurizon Asset Management in ihrem aktuellen Investmentausblick "The Globe". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...