(shareribs.com) Washington 02.11.2022 - In den USA wird in nächster Zeit eine umfassende Reform der Regelungen für Banken im Umgang mit Cannabis erwartet. Eine Studie unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung von Cannabis. Der Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, hat am Montag eine Kursrally bei Cannabisaktien ausgelöst. Schumer kündigte an, dass der Kongress kurz davor stehe, ein Bankenreformgesetz ...

