Die Baader Bank hat mit Wyden eine Partnerschaft im Bereich des Handels von Kryptowährungen vereinbart. "In einer operativen Partnerschaft haben Wyden und die Baader Bank den deutschen Neobroker finanzen.net zero angebunden", heißt es am Mittwoch in einer Mitteilung von Wyden. Kunden des Neobrokers können unter anderem Bitcoin, Ether, Uniswap, Polygon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...